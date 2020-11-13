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Aktüel Ürdün'deki Meclis seçimlerinde partiler 130 sandalyenin sadece 12'sini kazandı
Aktüel

Ürdün'deki Meclis seçimlerinde partiler 130 sandalyenin sadece 12'sini kazandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 05:23:09 -
Ürdün'deki Meclis seçimlerinde partiler 130 sandalyenin sadece 12'sini kazandı

AMMAN (AA) - Ürdün'de salı günü yapılan seçimlerde, 130 sandalyeli Meclise partiler sadece 12 milletvekili sokarken diğer vekillikleri bağımsız adaylar kazandı.

Parlamento ve Siyasi İşler Bakanlığına bağlı Partiler Komitesi Başkanı Ali el-Havalide, resmi haber ajansı PETRA'da yayımlanan açıklamasında, seçimlerde Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi ile El-Vasat el-İslami partilerinin 5'er, Birleşik Ürdün Cephesi ile El-Vefa partilerinin ise 1'er sandalye kazandığını ifade etti.

Havalide, böylelikle partili milletvekillerinin Meclisin yüzde 9'unu oluşturduğunu, diğer sandalyeleri ise bağımsızların kazandığını kaydetti.

İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "partilerin rolünün dışlanması konusunda resmi düzeyde baskılar olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Ürdün'de 2016 yılında yapılan seçimlerde, 11 parti 34 milletvekiliyle Mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

Ürdün'de 10 Kasım'da yapılan ve 80'i partilerden olmak üzere 1674 adayın yarıştığı seçime katılım oranı yüzde 29,9 düzeyinde kalmıştı.




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