0553 313 94 23

Ürdün'de Türk Kültür Günleri sergisi açıldı

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Türk Kültür Günleri kapsamında Türk ressamların tablolarından oluşan "Türkiye'den Esintiler" sergisi açıldı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:12
Ürdün'de Türk Kültür Günleri sergisi açıldı

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinin, Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte ressam Şefkat İşlegen ve Nurten Ercan Coudrains'in resimleri, "Türkiye'den Esintiler" sergisiyle Türk kültürünü yakından tanımak isteyen Ürdünlüler ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiye katılan Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı'na hazırlık kapsamında düzenlenen Türk Kültür Günleri etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

Ressam İşlegen, yaptığı tablolarla Türk Kültür Günleri etkinliğine katılmış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Coudrains ise sergiyi ziyaret edenlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Kültür Günleri 5 Ekim'e kadar sürecek.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:12
  1. Türk Kültür Günleri
  2. Türkiye'den Esintiler
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk’tan ‘Mars’ta Hayat’ ödülü
    1. Bakan Selçuk’tan ‘Mars’ta Hayat’ ödülü
    2. Terör devleti İsrail Rumlara 8 İHA sattı
    3. Hikmet Karaman'dan istifa sorusuna..
    4. Trump: Beni suçlayanı tanımak istiyorum
    5. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    6. Dayezade Camii, Ekrem izin verirse..
    7. Rıdvan Dilmen: Beşiktaş camiasının..
    8. ABD Katar'daki hava harekat merkezini..
    9. Vatan savunmasını görmek için "Nene..
    10. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah..
    11. Türk boğazlarından 6 ayda 40 bin 880..
    12. Sağlık Bakanlığı alımı yeniden atama..
    13. Dakar'ın Türkiye sevdalısı gönüllü..
    14. Cengiz Ünderli Roma 3 puanı tek golle..
    15. 10.duruşma! Şarlatan Oktar ve 13 tepe..
    16. Yerli ve milli yatırımlar artarak..
    17. Sinan Engin'den çarpıcı sözler: Şu..
    18. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak
    19. Yorumcu Ahmet Çakar'dan Orman'a:..
    20. Süleyman Soylu Ukrayna'da
    Ahmet Davutoğlu yeni partiye katılacaklara şart koştu
    Ahmet Davutoğlu yeni partiye katılacaklara şart koştu
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!