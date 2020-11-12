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Aktüel Ürdün'de milletvekili seçimlerinin ardından yaşanan ihlaller nedeniyle İçişleri Bakanı istifa etti
Aktüel

Ürdün'de milletvekili seçimlerinin ardından yaşanan ihlaller nedeniyle İçişleri Bakanı istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-11-12 21:33:11 -
Ürdün'de milletvekili seçimlerinin ardından yaşanan ihlaller nedeniyle İçişleri Bakanı istifa etti

AMMAN (AA) - Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, milletvekili seçimlerinin ardından ortaya çıkan taşkınlık manzaraları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlali nedeniyle İçişleri Bakanı Tevfik el-Helaleme'nin istifa ettiğini duyurdu.

Başbakan Hasavne, Kamu Güvenliği Genel Müdürü Hüseyin el-Havatime ve Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İstifayı duyuran Başbakan Hasavne "İçişleri Bakanı'nın istifası, ahlaki sorumluluğundan kaynaklanıyor. Onaylandı. Şimdi de Kral 2. Abdullah'a sunuldu." dedi.

Yasaların uygulanması konusunda hiçbir gevşekliğin gösterilmeyeceğini belirten Hasavne, ordunun ve emniyet güçlerinin her yerde konuşlandığını, herhangi bir ihlalin hemen engelleneceğini söyledi.

Kamu Güvenliği Genel Müdürü Hüseyin el-Havatime de yapılan ihlallerin cezasız kalmayacağını, faillerin de yakalanacağını kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti ise vatandaşları korkutan bu kişilere göz yumulmayacağını dile getirdi.

Kral Abdullah, istifa kararından bir saat önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçim süreci sona erdikten sonra bazı şehirlerde yaşanan taşkınlıkları ve ihlalleri eleştirmişti.

Ülkede görülen bu manzaraları yasaların açık ihlali olduğunu, toplumun sıhhat ve güvenliğini tehdit ettiğini kaydeden Kral, "Biz kanun devletiyiz. Kanunlar da kimse istisna edilmeden herkese uygulanır." ifadesini kullanmıştı.

- Seçimlerin ardından taşkınlık görüntüleri ortaya çıkmıştı

Ürdün'de salı günü 19. dönem Temsilciler Meclisi seçimleri gerçekleştirilmişti. Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla sokağa çıkma yasağı delinmiş, protestolar yapılmış ve kargaşa çıkarılmıştı.

Seçimleri kazanmanın sevincini ifade etmek isteyenler, otomatik silahlarla havaya ateş açmıştı.

Ürdün genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 23.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

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