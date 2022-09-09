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Dünya Ürdün'de maymun çiçeği vakası tespit edildi
Dünya

Ürdün'de maymun çiçeği vakası tespit edildi

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 09:11:00 -
Ürdün'de maymun çiçeği vakası tespit edildi

Ürdün Sağlık Bakaanlığından yapılan açıklamada, geçen ay birçok Avrupa ülkesini ziyaret eden otuzlu yaşlardaki bir vatandaşta, 25 Ağustos'ta yüksek ateş, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişme ve kas ağrısı şeklinde semptomlar ortaya çıktığı belirtildi.

Hastanın, ilk olarak boğaz iltihaplanması teşhisiyle tedavi gördüğü, ancak 5 gün sonra yüzünde ve ellerinde deri kabarcıkları oluştuğu aktarılan açıklamada, yapılan PCR testi sonucunun bugün pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada durumunun iyi ve "tam iyileşme" aşamasında olduğu aktarılan hastanın evinde izole edildiği ifade edildi. (İLKHA)

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