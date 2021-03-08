Ürdün'de istifa depremi!

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Başbakan Beşir el-Hasavne kabinesinin 10 bakanı kapsayan kabine revizyonunu onaylamış ve bakanlar yemin ederek görevlerine başlamıştı.

Kabinede daha önce hem Çalışma Bakanı hem de Yatırım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Maan el-Katamin, revizyon sonrası sadece Çalışma Bakanı olarak görevlendirilmişti.

Kral istifayı onayladı

Katamin, kabine revizyonunun onaylanmasından sonra istifasını sundu.

Kral 2. Abdullah, Çalışma Bakanı Katamin'in istifasını onayladı ve yerine Sosyal Kalkınma Bakanı Eymen el-Miflıh'ı tayin etti.

Katamin'in istifasının sebebi hakkında bilgi verilmedi.