Ürdün'de dalgıçlar Müslüman alemine Ramazan mesajı gönderdi

Ürdün’de dalgıçlar, geleneksel Ürdün kıyafetlerini giyerek Ramazan fenerleriyle su altından Müslümanlara Ramazan için tebrik mesajı iletti.

Müslümanlara Ramazan mesajı gönderdiler

Ürdün’ün güneyindeki Akabe kentinin kıyısında dalış eğitimi veren Akabe Dalış Derneği, Ramazan ayı için tebrik mesajını ilginç bir şekilde iletti. Derneğe üye olan dalgıçlar, Ürdün’ün geleneksel kıyafetlerini giyerek, Ürdün bayrağı ve Ramazan fenerleriyle su altından Müslümanlara Ramazan mesajını iletti. Dalgıçlar su altında “Ramazanınız kutlu olsun” yazılı bir pankart açtı.

Akabe Dalış Derneği deniz altında çektiği görüntü sosyal medya hesabında yayınladı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, “İslam milletini ve Ürdün halkını, Ürdün Kralı 2. Abdullah’a ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah’a hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Mübarek Ramazanınız kutlu olsun” ifadeleri kullanıldı.