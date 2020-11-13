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Aktüel Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Ürdün Turizm Bakanı Naif Feyyaz'ın da virüse yakalandığı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 00:11:51 -
Ürdün ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 80, Lübnan'da 12 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 80 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 685 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısının 132 bin 86'ya, can kaybının 1547'ye çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 10 bin 136 olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Turizm Bakanı Naif Feyyaz da Kovid-19'a yakalandı.

Feyyaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve evde karantinaya alındığı kaydedildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede virüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1874 kişinin virüse yakalandığını açıkladı.

Toplam can kaybının 775'e, vaka sayısının 100 bin 703'e çıktığı Lübnan'da iyileşenlerin sayısı ise 55 bin 706'ya ulaştı.




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