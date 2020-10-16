Ürdün ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 310'a, Kuveyt'te 690'a yükseldi. Katar'da da vaka sayısı arttı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1539 kişinin virüse yakalandığı, 127 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bakanlık, salgında toplam ölü sayısının 310'a, vakaların 34 bin 548'e, iyileşenlerin sayısının da 7 bin 97'ye yükseldiğini bildirdi.

- Kuveyt



Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği, 729 kişide virüs tespit edildiği, 649 kişinin iyileştiği aktarıldı.



Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 690'a, vaka sayısının 114 bin 744'e çıktığı belirtilirken, hastalığı atlatan kişi sayısının ise 106 bin 495 olduğu ifade edildi.

- Katar



Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülkede 189 yeni vakaya rastlandığı, 204 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.



Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 222 olduğu hatırlatılırken, vaka sayısının 128 bin 992'ye, iyileşen hasta sayısının ise 126 bin 6'ya yükseldiği kaydedildi.