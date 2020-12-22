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Aktüel Ürdün ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Ürdün ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 19:20:10 -
Ürdün ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 3 bin 627'ye, Bahreyn'de 350'ye yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 444 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 88 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybının 3 bin 627'ye, vaka sayısının da 279 bin 892'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 249 bin 256'ya ulaştığı kaydedildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, 169 yeni vaka tespit edildiği, 211 hastanın ise iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, vefat sayısının 350'ye, vakaların 90 bin 451'e, iyileşenlerin ise 88 bin 542'ye çıktığı aktarıldı.



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