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Gündem Ürdün ülkesi açıkladı: Kral Abdullah'ın talimatı ile Gazze'ye 89 tır ve 28 araç yardım yolladı! Net ‘Filistin’ mesajı
Gündem

Ürdün ülkesi açıkladı: Kral Abdullah'ın talimatı ile Gazze'ye 89 tır ve 28 araç yardım yolladı! Net ‘Filistin’ mesajı

Yeniakit Publisher
2023-12-21 20:37:00 - 2023-12-21 20:44:50
Ürdün ülkesi açıkladı: Kral Abdullah'ın talimatı ile Gazze'ye 89 tır ve 28 araç yardım yolladı! Net ‘Filistin’ mesajı

Arap ülkesi Ürdün yardım kuruluşu, insani yarım için kolları sıvadı! Ürdün Kralı’ndan dikkat çeken yardım: İsrail'in Gazze saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana 89 tır ve 28 uçak yardım gönderdiğini duyurdu

Ürdün'de Haşimi Yardım Kuruluşu Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şibli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yaptıkları yardımlarla ilgili bilgi verdi.

Şibli, söz konusu tarihten itibaren Gazze'deki kardeşlerine 89 tır ve 28 uçak insani ve tıbbi yardım gönderdiklerini ifade ederek, 22 uçağın özel olarak Haşimi Yardım Kuruluşu tarafından, 6'sının ise uluslararası yardım kuruluşları ortaklığında gönderildiğini ve bu yardımların 28 tona ulaştığını söyledi.

Gazze'deki hastanelere 6 kere paraşütle acil tıbbi malzeme ulaştırıldığını belirten Şibli, "Bu bizim kardeşlerimize karşı görevimiz. Kral Abdullah'ın talimatlarınca gerekli olan yardımı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), dün, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Ürdün'den gönderilen yardım konvoyunun İsrail'e ait sınır kapısından Gazze Şeridi'ne doğrudan ulaştırıldığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'deki sivilleri Ürdün'e sürgün etme planına ilişkin açıklamalarda bulunan Ürdün Kralı Abdullah “Geri adım yok” diyerek net mesajı dünyaya iletti!
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