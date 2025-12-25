  • İSTANBUL
Dünya Ürdün savaş uçakları Suriye'de "uyuşturucu kaçakçılarını" hedef aldı ABD'ye özendiler
Ürdün savaş uçakları Suriye'de "uyuşturucu kaçakçılarını" hedef aldı ABD'ye özendiler

Ürdün ordusu Suveyda'nın güney ve doğu kırsalındaki “uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerini ve depo olarak kullandıkları çiftlikleri” hedef aldı. Tespit edilen yerlerin “doğru istihbarat temelinde ve bölgesel ortaklarla koordinasyon içinde imha edildiği” belirtildi.

Ürdün tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen yerlerin “doğru istihbarat temelinde ve bölgesel ortaklarla koordinasyon içinde imha edildiği” belirtildi.

Suriye devlet medyası, Ürdün ordusunun Çarşamba günü Suriye'nin güneyindeki "uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerini hedef alan hava saldırıları düzenlediğini" duyurdu.

Devlet yayın kuruluşu El İhbariye'nin Telegram'dan aktardığına göre Ürdün ordusu Suveyda'nın güney ve doğu kırsalındaki “uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerini ve depo olarak kullandıkları çiftlikleri” hedef aldı.

Ürdün ordusu yaptığı açıklamada “silah ve uyuşturucu tacirleri tarafından kullanılan bir dizi fabrika ve atölyeyi hedef aldığını” doğruladı ancak yer belirtmedi.

Açıklamada “Ürdün topraklarına silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan” kaçakçıların etkisiz hale getirildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, tespit edilen yerlerin “doğru istihbarat temelinde ve bölgesel ortaklarla koordinasyon içinde imha edildiği” belirtildi.

Suveyda'nın güney kırsalındaki sınır bölgesinde yaşayan bir kişi AFP'ye isminin açıklanmaması koşuluyla bombardımanın “son derece yoğun olduğunu ve çiftlikler ile kaçakçılık yollarını hedef aldığını” söyledi.

