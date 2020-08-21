Ürdün Libya'daki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

AMMAN (AA) - Ürdün, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Temsilciler Meclisi (Tobruk) Başkanı Akile Salih tarafından bugün duyurulan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün anlaşmanın önemine vurgu yaptığı belirtilerek, diyaloğun "sadece Libyalılar arasında" kurulması gerektiği çağrısında bulunuldu.

Libya'daki krizin son bulması için ciddi siyasi müzakerelere yeniden başlanmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, "Ürdün, Libya'da güvenliğin ve istikrarın yeniden temin edilmesini, Libya'nın topraklarında egemenliğini tekrar sağlamasını, halkının çıkarlarını yeniden korumasını ve ülkede yabancı müdahalesinin önlenmesinin önemini vurguluyor." ifadeleri kullanıldı.

- BM Libya Destek Misyonu, Libya ve Mısır karardan memnun

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), İtalya ve Mısır da ateşkes kararından memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

Libya Başbakanı Serrac, bugün "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.