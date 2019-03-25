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Ürdün Kralı'ndan Kudüs duruşu! İptal etti

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Romanya Başbakanı Viorica Dancila'nın İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından bugün Romanya'ya gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:19
Ürdün Kralı'ndan Kudüs duruşu! İptal etti

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kral Abdullah, Romanya Başbakanı Dancila'nın ülkesinin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacakları şeklindeki açıklamasının ardından, bugün başlaması planlanan Romanya ziyaretini Kudüs'e destek için iptal etme kararı aldı" denildi. 

Kral Abdullah'ın Romanya'ya yapacağı ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzalanması ve her iki ülkenin özel sektör temsilcilerini bir araya getiren bir iş forumu düzenlenmesi planlanıyordu.

Romanya Cumhurbaşkanı karşı çıkıyor

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Başbakan Dancila'nın Romanya'nın Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını reddederek, "Başbakan, dış politikadaki özellikle de Kudüs ile ilgili cehaletini kanıtladı" ifadelerine yer verildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Iohannis'in bu konuda bir karar almadığı belirtilerek, "Iohannis'in, Romanya Anayasası'na göre böyle bir kararın cumhurbaşkanının rızası olmadan alınamayacağına" dikkat çektiği aktarıldı.

Romanya ve Honduras'ta Kudüs açıklaması

ABD'de gerçekleştirilen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) yıllık konferansında konuşma yapan Romanya Başbakanı Viorica Dancila, hükümetin Tel Aviv'deki Romanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldığını duyurmuştu.

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez de ülkesinin Kudüs'te diplomatik misyon açacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:19
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  10. Viorica Dancila
  11. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • Begüm ERZURUM Begüm ERZURUM 23 dk önce
    Gerçekten mi,inanamıyorum, yürek yemiş bu kral vallahi, ama tebrik ederim,inşallah amerika sıkıştırınca kendisini vazgeçmez bu adil ve asil duruşundan .

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