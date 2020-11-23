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Aktüel Ürdün Kralı: "Dağlık Karabağ sorununun, BM kararları doğrultusunda çözümünü hedefleyen çabalar sürmeli"
Aktüel

Ürdün Kralı: "Dağlık Karabağ sorununun, BM kararları doğrultusunda çözümünü hedefleyen çabalar sürmeli"

Yeniakit Publisher
2020-11-23 18:21:43 -
Ürdün Kralı: "Dağlık Karabağ sorununun, BM kararları doğrultusunda çözümünü hedefleyen çabalar sürmeli"

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Dağlık Karabağ sorununun, Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda çözümünü hedefleyen çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kral 2. Abdullah, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e gelen Sarkisyan ile başkent Amman'da görüştü.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Abdullah ile Sarkisyan görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Kral 2. Abdullah, Dağlık Karabağ sorununun, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlayacak, BM kararları ve uluslararası hukukun öngördüğü şekilde çözümünü hedefleyen çabaların sürdürülmesi gerektiğine işaret etti.

Ürdün Kralı ayrıca, Filistin-İsrail çatışmasının, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüm temelinde neticelendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sarkisyan, beraberindeki heyetle birlikte bugün Ürdün'e gelmişti.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım’da ateşkes imzalamaya mecbur bırakmıştı. Ermeni silahlı güçler, ateşkes gereği 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çekilmişti.

Ermenistan 15 Kasım’da vermesi gereken Kelbecer’i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan’dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği toprakları 25 Kasım’da vermeyi taahhüt etmişti.

Ermenistan, Laçın’ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan’a geri verecek.


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