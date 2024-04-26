  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Numan Kurtulmuş” iddiası vardı! Bahçeli’nin, o şarkıyla kime gönderme yaptığı ortaya çıktı! Çok ama çok şaşıracaksınız

Yeni başkan mesajı verdi! AYM’den Yargıtay’a barış çubuğu

Kamuda lüks araç kalmayacak! Harekete geçildi

Başınız belaya girebilir! Bakanlıktan "IBAN kiralama" uyarısı

Saadet’e ihtiyaç kalmadı! CHP gönderdiği vekili geri aldı… SP grubu düştü

Hükümete yakın Selvi’nin Özgür Özel’le ilgili o sözleri herkesi şaşırttı! “4 yıl böyle gitmez!” Hayrola Abdulkadir Bey

ANKA-III’ü uçuran pilot konuştu! “Emniyet endişelerinden dolayı…”

Bakan Koca: 36 bin personel alınacak

Bakan Şimşek güzel haberi Türkiye'ye duyurdu

Ve Türkiye’ye “büyük müjde” az önce geldi! DEM Parti’nin kapatılması için o kritik adım atıldı
Dünya Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Gazze açıklaması! İsrail'i uyardı
Dünya

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Gazze açıklaması! İsrail'i uyardı

Yeniakit Publisher
2024-04-26 12:03:54 - 2024-04-26 12:03:54
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Gazze açıklaması! İsrail'i uyardı

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü. Macron, 2. Abdullah'la görüşmesinde, bölgedeki güncel meseleleri ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü. Macron, 2. Abdullah'la görüşmesinde, bölgedeki güncel meseleleri ele aldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah

KRAL'DAN ACİL VE KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI

Ürdün Kralı ise, "Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasının, sivillerin korunmasının, bölgeye ulaştırılan insani yardımların artırılmasının ve süreklilik kazandırılmasının gerekliliğini" vurguladı.

İSRAİL'E OLASI REFAH OPERASYONU UYARISI

2. Abdullah, Filistin halkının tüm meşru haklarını sağlayacak şekilde iki devletli çözüme dayanan adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için siyasi bir ufkun belirlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının riskleri konusunda uyarıda bulunan 2. Abdullah, bölgedeki çatışma çemberinin genişlememesi için gerginliği düşürmeye yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23