Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Gazze açıklaması! İsrail'i uyardı

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü. Macron, 2. Abdullah'la görüşmesinde, bölgedeki güncel meseleleri ele aldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah

KRAL'DAN ACİL VE KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI

Ürdün Kralı ise, "Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasının, sivillerin korunmasının, bölgeye ulaştırılan insani yardımların artırılmasının ve süreklilik kazandırılmasının gerekliliğini" vurguladı.

İSRAİL'E OLASI REFAH OPERASYONU UYARISI

2. Abdullah, Filistin halkının tüm meşru haklarını sağlayacak şekilde iki devletli çözüme dayanan adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için siyasi bir ufkun belirlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

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İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının riskleri konusunda uyarıda bulunan 2. Abdullah, bölgedeki çatışma çemberinin genişlememesi için gerginliği düşürmeye yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.