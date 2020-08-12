  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ürdün, Kovid-19 önlemleri kapsamında Suriye ile sınır kapısını bir hafta kapatıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-12 17:51:20 -
Ürdün, Kovid-19 önlemleri kapsamında Suriye ile sınır kapısını bir hafta kapatıyor

AMMAN (AA) - Ürdün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Suriye'ye açılan Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nı bir haftalığına kapatma kararı aldı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, Suriye'den gelen yolcularda Kovid-19 tespit edilmesi üzerine Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın yarından itibaren bir hafta süreyle kapatılması kararı aldığı belirtildi.

Haberde, konuyla ilgili daha daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Ürdün ile Suriye arasındaki iki kapıdan biri olan Cabir-Nasib Sınır Kapısı, iki ülke arasındaki ticari sirkülasyon ve geçişler için can damar olarak addediliyor.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimine karşı çatışan muhaliflerin 2015'te sınırda kontrolü sağlamaları üzerine kapanan kapı, Ekim 2018'de yeniden açılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!

Terör örgütü DHKP-C'nin üs olarak kullandığı İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen baskında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim'..
Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 Oruç Reis'in yanından böyle geçti
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! F-16 Oruç Reis'in yanından böyle geçti

Türkiye adına Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis Gemisi'ne bir Türk F-16'sının selam verdiği anlara kameralara yansıdı. ..
Yunan tarafı ateş açmıştı! Görüntüler ortaya çıktı
Gündem

Yunan tarafı ateş açmıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin ateş açması sonrası yaralanan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan üç kişinin bulundu..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı