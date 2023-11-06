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Dünya Ürdün İsrail'e resti çekti: 'Savaş ilanı olarak kabul edilecek!'
Dünya

Ürdün İsrail'e resti çekti: 'Savaş ilanı olarak kabul edilecek!'

Yeniakit Publisher
2023-11-06 16:03:00 -
Ürdün İsrail'e resti çekti: 'Savaş ilanı olarak kabul edilecek!'

Ürdün'den siyonist rejimin Filistinlileri tehcir planına yanıt geldi.

Ürdün'den siyonist rejimin Filistinlileri tehcir planına yanıt geldi.
Ürdün'den siyonist rejimin Gazze'deki Filistinlileri tehcir planına yanıt geldi. Ürdün, Filistinlileri Gazze Şeridi'nden veya Batı Şeria'dan çıkarmaya yönelik her türlü girişimi savaş ilanı olarak değerlendireceğini açıkladı.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ''Ürdün, Filistinlileri Gazze'den veya Batı Şeria'dan çıkarmayı amaçlayan herhangi bir girişimi veya koşulları kırmızı çizgi olarak görmekte ve bunu bir savaş ilanı olarak değerlendirecektir.'' dedi.

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