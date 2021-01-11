Ürdün: İsrail, Mescid-i Aksa'ya bağlı Burak Meydanı'ndaki kazılarını derhal durdurmalı

Ürdün, İsrail'in uluslararası hukuka uymasını ve El-Aksa Camii'ne bağlı Burak Meydanı'ndaki kazıların derhal durdurulmasını talep etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah al-Fayiz, İsrail'e Kudüs'teki antik kentin kimliğine dokunmayı bırakıp doğallığını değiştirmemesi çağrısında bulundu.

İsrail'in işgalci güç olarak Doğu Kudüs'te olduğunu hatırlatan Fayiz, İsrail'in sorumluluklarına ve uluslararası hukuka uyması gerektiğini belirtti.

Fayiz, "Mescid-i Aksa ve çevresindeki tüm onarım ve bakım işleri sadece Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkisindedir." Dedi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi dün İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan Burak (Ağlama) Meydanı'nı Yahudileştirme projeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

İsrail, 1967'den beri Burak Duvarı'nın kontrolünü elinde tutuyor. Yahudiler, duvarın Kudüs'te Hz.Süleyman tarafından yaptırılan Beyt-ül-Makdis'ten kaldığına inanıyor. Ürdün Vakıflar Bakanlığı'na bağlı İslami Vakıflar İdaresi, Batı Duvarı olarak da bilinen ve Burak Meydanı'nın da içinde bulunduğu yeri İslami vakıf alanı olarak kabul ediyor.