Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail'in ilhak planı Ürdün topraklarını kapsamıyor"

AMMAN (AA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak planı kapsamında olan bölgede Ürdün toprağı bulunmadığını söyledi.

Safedi, katıldığı bir televizyon programında, Ürdün'ün sınırlarının uluslararası tanınırlığı olduğunu ve herhangi bir tehdit altında bulunmadığını ifade etti.

İsrail'in ilhak planı kapsamına Ürdün sınırları içinde bulunan herhangi bir toprak parçasının dahil olmadığını belirten Safedi, "Ürdün, sınırlarını ve çıkarlarını korumaya muktedirdir." dedi.

Safedi ayrıca, İsrail'in ilhak planının tehlikesine ilişkin uyarıda bulunarak, bunun kesinlikle cevapsız kalmayacağını kaydetti.

- İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri ilhak planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.



ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin ilhakı için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.



Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.



