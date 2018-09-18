UPS ve FedEx 155 bin personel alımı yapacak!

Kargo ve taşımacılıkta dünya devleri arasında bulunan UPS ve FedEx binlerce personel alımının yapılacağını duyurdu. Türkiye’de de personel alımı yapacak olan UPS ve FedEx kasım ayında sayıları 155 bini bulacak personel alımı yapmaya hazırlanıyor.

ABD'de kasım ayında başlayan tatil sezonunda önce Şükran Günü kutlanacak, ardından perakende sektörünün en büyük indirim kampanyası olan Black Friday yani Kara Cuma başlayacak ve sonrasında Noel ve yılbaşı tatiline girilecek. Şirketler, yoğun talepten dolayı yılın bu döneminde devasa boyutta geçici personel alımına gidiyor. UPS'in Türkiye'de de 13 açık pozisyonu bulunuyor. UPS'in rakiplerinden olan FedEx de geçtiğimiz günlerde aynı nedenle 55 bin personel alacağını duyurmuştu. ABD'li perakende devi Target ise 1830 mağazsında çalışmak üzere 120 bin kişiyi istihdam edeceğini duyurdu ve verilecek saatlik ücretin 12 dolar olacağını belirtti.

UPS VE FEDEX 3. HAVALİMANINDA YER KİRALADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer kiralamak için UPS, DHL, FedEx gibi önde gelen kargo şirketlerinin başvuruda bulunduğunu belirtti.