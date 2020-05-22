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Ünye’de trafik yoğunluğu

İçişleri Bakanlığı tarafından 22 Mayıs saat 24.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:38:45 -
Ünye’de trafik yoğunluğu

İçişleri Bakanlığı tarafından 22 Mayıs saat 24.00 ile 26 Mayıs 24.00 arasında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaş bayram alışverişi ve ihtiyaçları için sokaklara döküldü.


Ramazan Bayramı’nın sokağa çıkma yasağı içerisine alınmasının ardından Ordu’nun Ünye ilçesinde vatandaş temel ihtiyaç ve şehir içerisindeki uzak ailelerine gitmek için yola koyuldu. Özellikle ana cadde, meydan ve ana yollar üzerinde yoğun araç trafiğinin yaşanmasının ardından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, marketler, alışveriş mağazaları ise korona virüs tedbirlerine göre vatandaşları fiziksel mesafeli olarak içeri aldı.


Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı tarihlerde ise 21 ve 22 Mayıs’ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edecek. Yasağın olduğu pazar, pazartesi ve salı günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak. Yasağın olduğu günler, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayiler ve tatlıcılar açık olacak.

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