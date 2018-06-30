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Ünye Kalesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı

Ünye'de bulunan tarihi Ünye Kalesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 18:12
Ünye Kalesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı

Türkiye'nin korunaklı kalelerinden biri olan ve M.Ö. 200-250 yıllarında Kral Mithridates tarafından yaptırılan Ünye Kalesi'nde iki adet dehliz bulunuyor.

Biri küçük, diğeri ise çok daha büyük olan ve nereye çıktığı henüz bilinmeyen dehlizlerde zaman içinde yıpranma ve atılan taşlarla dolan bölümler yeniden açılıyor.

İçerisinde neler olduğu ve nereye kadar uzandığı bilinmeyen dehlizlerin, bu yaz sonuna kadar açılarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Ünye Kalesi'nde dehlizlerin yanı sıra, kral mezarları, tapınak odaları, kraliçe havuzu gibi birçok farklı unsur da bulunuyor.Belediye tarafından 2015 yılında başlatılan Kültür Yolu Projesi kapsamında Ünye Kalesi'nin turizme kazandırılması sonrası ilçede ziyaretçi sayısında artış bekleniyor.

Kalede yaptığı incelemenin ardından açıklamada bulunan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, proje doğrultusunda 15 milyon liranın üzerinde kaynak aktarıldığını ve birçok tarihi eserin restore edilerek yeniden kent turizmine kazandırıldığını söyledi.

Yapılan çalışmalarla ziyaretçi sayısında bu yıl 2 kat artış yaşandığını anlatan Başkan Ahmet Çamyar, 2,5 yıl süren yoğun bir hukuk mücadelesi sonrası kalenin mülkiyetini Ünye Belediyesine kazandırdıklarını ve restorasyon için tüm engellerin ortadan kaldırıldığını belirtti.

Çamyar, Ünye'nin binlerce yıllık bu önemli tarihi mirasının yeniden turizme kazandırmanın kendilerine nasip olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

İlk etapta biri küçük ve diğeri büyük olmak üzere iki dehlizin zamanla atılan ve tıkanmasına yol açan taşlardan temizleneceğini aktaran Çamyar, şunları söyledi:

"4 etaptan oluşacak restorasyon çalışmalarında dehlizlerin açılması ile birlikte ağustos ayında 3 ve 4 etap restorasyon çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ihale yapılacak. Ünyemizde turizm adına tarihinde görülmemiş çalışmaları hayata geçiriyoruz. İlçemizin turizm potansiyelini hiç olmadığı kadar arttırdık."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 18:12
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