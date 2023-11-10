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Kobi Ünverdi, “Afet Dönemlerinde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Güvenliği” panelinde konuştu
Kobi

Ünverdi, “Afet Dönemlerinde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Güvenliği” panelinde konuştu

Yeniakit Publisher
2023-11-10 20:45:00 -
Ünverdi, "Afet Dönemlerinde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Güvenliği" panelinde konuştu

“Afet Dönemlerinde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Güvenliği” başlığı ile düzenlenen panelde konuşan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Geçmişten dersler çıkartıp planlamalar yapmalı, afet öncesi ilk olarak önleyici tedbirleri almalıyız” dedi.

İşimi Yönetebiliyorum Projesi’nin 5. Faaliyet Yılı çerçevesindeki etkinliği Gaziantep'te bir otelde gerçekleştirildi. Başkan Adnan Ünverdi, KOBİ’lerin gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli konuların ele alındığı etkinliğin “Afet Dönemlerinde Tedarik Zinciri Yönetimi ve Güvenliği” oturumunda, Moderatörlüğünü Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Tekin Bilbil’in yaptığı panelde, Kadoil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nergiz Kadooğlu Çifçi ve Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ile birlikte katılımcılara seslendi.
Bölgede acı bir deprem yaşadıklarını dile getiren Adnan Ünverdi, pandemiyle birlikte bozulan tedarik zinciri ve deprem sonrası İskenderun Limanı’ndaki yangın sonrası bölge sanayicisinin yaşadığı aksamalara dikkat çekti.

Lojistik konusunun artık başlı başına ayrı yürütülmesi gereken bir konu haline geldiğini dile getiren Ünverdi, “Daha önce de bu yönde açıklamalarımız oldu. Ülkemizde ‘Lojistik Bakanlığı’ kurulması gerektiğine inanıyoruz. Pandemi ve deprem sonrası konunun önemini bir kere daha görmüş olduk. Ülkemizin 6. büyük ihracatçı kenti konumunda olan Gaziantep ve bölge illerimizin ihracatçıları Mersin Limanı’ndaki yoğunluk sebebiyle dış ticarette büyük sorunlar yaşıyor” diye konuştu.

Ünverdi, bu doğrultuda bölge için kritik öneme sahip olan Hassa-Dörtyol Tünel Projesinin hızlandırılarak bölge üreticilerinin İskenderun Limanı’na ulaşımının karayolu ve demiryolu ile sağlanması hususunda çalışmalara hız verilmesini beklediklerini kaydetti.

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