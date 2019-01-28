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Unvanını geri alan dünya şampiyonu duyurdu: Erdoğan'ın yanına gideceğim!

Unvanını geri alan dünya şampiyonu Mahmut Ömer Manuel Charr, "Türkiye ve Tayyip Erdoğan amcamın yanına gideceğim" dedi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 20:24
Unvanını geri alan dünya şampiyonu duyurdu: Erdoğan'ın yanına gideceğim!

Geçtiğimiz yıl doping yaptığı iddiasıyla maçı iptal edilen dünya şampiyonu Mahmut Ömer Manuel Charr'ın unvanı geri verilerek, doping yapmadığı açıklandı.

Hedef büyüttü

Uzun süren itiraz ve davaların ardından Manuel Charr'ın doping kullanmadığı tespit edildi. Bunun üzerine bir açıklama yayımlayan sporcunun menajeri Christian Jarger, "2018 yılında planladığımız ve iptal edilen Fres Oquendo maçını yapmak için yeniden çalışmalara başladık. Şayet Manual Charr, bu karşılaşmayı kazanırsa daha büyük hedeflere yelken açarak, diğer federasyonlar da dünya şampiyonu olan boksörlerle karşılaşmak için çalışacağız" dedi.

"Tayyip Erdoğan amcamın yanına gideceğim"

Manuel Charr ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben bir Osmanlı savaşçısıyım. Amerikalıyı bir Osmanlı savaşçısı olarak devireceğim. Kazanırsam kemerimi alarak yeniden Türkiye ve Tayyip Erdoğan amcamın yanına gideceğim. Türkiye ve Türk halkını çok seviyorum ve onların da bu zorlu süreçte bana verdikleri desteği hiç unutamıyorum. Gerek Türk medyası ve gerekse Türk seyirciler beni hiç yalnız bırakmadılar ve sürekli olarak desteklediler. Özellikle sosyal medya hesaplarımdan yazan Türk sevenlerim zaman zaman gözlerimi yaşarttılar. Onların desteği sayesinde kazanma hırsımdan hiç bir şey kaybetmedim" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 20:24
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. İstanbul
  4. Mahmut Ömer Manuel Charr
  5. Osmanlı

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