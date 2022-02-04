Unutkanlık için hangi vitaminler alınmalı? Hafıza ve unutkanlık için kullanılan vitaminler

Demans, zihinsel becerilerin giderek azalması durumu olarak tanımlanabilmektedir. Günlük aktivitelerin yapılamaması halidir. Alzheimer, bireyin ilerleyen yaşlarda bilişsel yeteneklerini yıkıma uğratan bir hastalık olarak bilinmektedir.

Unutkanlık pek çok nedene bağlı olabilir.

Unutkanlık nedenleri?

Psikiyatride unutkanlık kaynağına göre araştırılmaktadır. Unutkanlık ile ilgili yapılan nöropsikiyatrik testler, hastalığın teşhisi konusunda önemli ipuçları verir. Beyin-davranış ilişkisi temeline yapılan bu testlerle unutkanlığın nedeni belirlenir. Bazen beyinden kaynaklanan unutkanlık, çoğu zamanda hormon yetersizlikleri ve vitamin eksikliğinin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir.

4 nedenle hafızadaki bilgileri hatırlayamamak

Unutkanlık, “bazı eşyaların yerlerini anlık olarak hatırlayamama” gibi bir durum olarak değerlendirilmemelidir. Düşünülse bile hafızadaki yer, kişi ve bazı durumlar çoğu zaman akla gelmediğinde unutkanlık sorunu olduğundan söz edilebilir.

Unutkanlığın kendini belli ettiği 4 hafıza problemi şunlardır:

Çok iyi bilinen bir adresi hatırlayamama

Yön ve zaman algısının kaybolması

Aynı soruyu ve konuyu tekrar tekrar sorma

Kişileri hatırlayamama

Hafıza ve unutkanlık için kullanılan vitaminler

Unutkanlık hangi vitamin eksikliğinden olur, unutkanlık hangi vitamin daha iyi, hangi unutkanlık tehlikeli?

Unutkanlıkla ilgili hastalık hemen herkesin aklına Alzheimer'ı getirse de; bir kafa darbesi, beyin tümörü, ensefalit adı verilen beyin iltihabı, sara hastalığı, beyinde bir damarın tıkanması da unutkanlığa yol açabiliyor.

Kırmızı et, omega - 3 yağ asidi bakımından zengin olan balıklarda , omega - 3 yağ asidi bakımından fındık ve ceviz , yaban mersini ve bitter çikolata,domates,ıspanak,tarçın,nar unutkanlığa iyi gelen besinler arasındadır.

Unutkanlık için hangi vitaminler alınmalı

Balık: omega-3 yağ asidi yönünden zengin.

Ceviz, badem, yer fıstığı: özellikle şekli de beyine benzeyen ceviz hem omega-3 yağ asidince hem de E vitamini ve eser elementlerce zengin.

Kırmızı et, tavuk, yoğurt, yumurta: B12 vitamini yönünden zengin.

Hangi hastalıklar unutkanlık yapar?

Damar tıkanmaları

Tiroit bozuklukları

B12 vitamini, folik asit gibi bazı vitaminlerin veya maddelerin eksiklikleri.

Kalp hastalığı

Karaciğer hastalığı

Böbrek hastalığı

Parkinson hastalığı gibi santral sistemi hastalıkları

Kadınlarda unutkanlık nedenleri?

Santral sinir sistemini tahrip eden bazı hastalıklar (Parkinson gibi)

Kafa travmaları

Stres, depresyon, kaygı bozuklukları gibi psikolojik etkenler.

Teknolojik aygıtlarla aşırı meşgul olmak.

Düzensiz beslenmek.

B12 ve D vitamini gibi vitamin eksiklikleri.

Tiroid hormon bozuklukları

Unutkanlık hangi bölüm bakıyor?

Unutkanlık için nöroloji bölümüne gidilmelidir. Ancak nöroloji bölümüne gittiğiniz vakit sonuç alamayabilirsiniz. Randevu alan hastaların bazıları için unutkanlık durumu nöroloji bölümü ile bağlantılı olarak söz konusu olabilirken bazıları psikolojik unutkanlık yaşayabilmektedir.