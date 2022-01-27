Unutkanlık, bellekte bulunan bilgilerin bir şekilde yok olması sürecidir. Bu bazı hastalıklar sonucunda olabilir. Ama her unutkanlık da bir hastalık göstergesi değildir. Genel olarak tekrarlanmayan ve çağrılmayan bilgi unutulur.

Unutkanlık neden olur?

Zamanında az ve doğal beslenme unutkanlığı önler. Tiroid (guatr), hipoglisemi, şeker hastalığı(DM) gibi sistemik hastalıklar şayet iyi tedavi edilmezse unutkanlığa sebep olur. Genç yaşta beyin hasarına sebep olan bazı hastalıklar ve kazalar ve bazen de beyin operasyonları unutkanlık sebebi olabilir.

Unutkanlığı gideren 3 besin

Yaban mersini: Yaban mersininin faydaları saymakla bitmez. Yaşlanma karşıtı bu müthiş meyveden günde 2 kaşık tüketseniz yetiyor. Beyin sağlığını koruduğu gibi antidepresan niteliğindedir ve unutkanlığa birebirdir. Alzaymır gibi hastalıkların da ilacıdır.

Kemik suyu: Bağışıklığı güçlendiren kemik suyu beyin sağlığını da koruyor. Kolojen ve hyaluronik asit içeriğiyle kemik suyu, vücut direncini de artırıyor ve yaşlanmayı da geciktiriyor.

Yeşil yapraklı sebzeler: Özellikle hamilelikte uzmanların, sıklıkla yeşil yapraklı sebzeleri önerdiğini duyarız. Çünkü yeşil yapraklı sebzeler beyin sağlığını korur. Günde bir kâse yeşil yapraklı sebze ham bağırsaklarınızı hem de beyninizi koruyor. Günlük C ve K vitaminini de böyle karşılamış olursunuz.