Unutkanlığa hangi yiyecekler iyi gerilir?

Unutkanlık ciddi bir sorun. Özellikle de yaş ilerledikçe unutkanlıkla daha da sık karşılaşılmakta. Güçlü ve zinde bir hafıza için en önemli kriter sağlıklı ve düzenli beslenme. Hafızayı güçlü tutmak için özellikle de bazı besinleri sofralardan eksik etmemek gereki. Çoğu vatandaş unutkanlıktan dert yanmakta. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte saatlerce sanal alemlere takılıp kalıyoruz. Herşeyi telefonun hafızasına sığdırıyoruz da sığdırılması gereken beyine bir türlü bilgileri sığdıramıyoruz. Pek çoğumuz gündelik hayatımızda en basit şeyleri dahi unutabiliyoruz. Bazen oluyor ki en yakınımızdakilerin isimleri dahi unutur hale geliyoruz. Peki unutkanlığa karşı neler yapılır? Unutkanlığa iye gen besinler neler?

Unutkanlık neden olur?

Unutkanlığa ne neden olur? Beyne giden kanın az gitmesine bağlı oksijenin de yeterince beyne ulaşmayacaktır. Bunun sonucunda da unutkanlık patlak vermektedir. Unutkanlığa bir son vermek için belli başlı besinleri mutlaka tüketmek ve bunun yanında da doğru ve düzenli beslenmek şarttır.

Unutkanlığa hangi gıdalar iyi gelir?

Unutkanlığın giderilmesine yardımcı olabilecek besinler, gıdalar ve yiyeceklere gelecek olursak:

Kepek İçeren Tahıllı Gıdalar: kepek içeren her türlü gıda, bol tahıl içeren ekmek, yulaf kepeği, esmer pirinç, buğday ve kepek ekmeğini tercih etmenin faydaları vardır. Damarların tıkanmasını önleyerek beyne gerekli kanı ve oksijeni sağlamaları önemlidir.

Deniz Ürünleri: Özellikle derin sularda yaşayan somon, ton balığı gibi omega3 açısından zengin ve yağlı bu balıklar sayesinde alınan yağ asitleri ile unutkanlığa neden olan eksikler tamamlanarak fayda sağlamaktadır. Unutkanlık için sık tüketilmesi gereken bir besin çeşididir.

Yeşil Çay: İçerdiği kafein ile zihnin açılmasına ve konsantrasyonun artmasına neden olarak rahatlatarak unutkanlığın düzelmesine yardımcı olmaktadır.

Yaban Mersini: Hafızanın güçlenmesine katkı sağlayarak zihnin gelişmesine olan etkisiyle unutkanlığa etki yapmaktadır. Ayrıca beyni oksidatif strese karşı koruması sayesinde yaş nedeniyle yaşanan unutkanlığa da faydalı olmaktadır.

Kuru yemişler: E vitamini ve omega3 açısından zengin olan kuru yemişler unutkanlığa iyi gelen besinler arasında önemli yer tutar. Fındık, ceviz, kaju, badem, yer fıstığı, keten tohumu ve susam ilk akla gelen yemişlerdendir. Düzenli gün içerisinde 3-5 tane tüketmek faydalıdır.

Nar Suyu: Beyin hücrelerini koruyarak unutkanlığın oluşmasında azalma sağlar. Nar suyu, portakal, greyfurt ve çilek gibi meyveler günlük düzenli tüketilmesi sağlanmalıdır.

Bitter Çikolata: İçerdiği kafein konsantrasyonu sağlayarak hafızanın güçlenmesini artırır ve enerji takviyesi yapar. Ancak çok fazla tüketilmemelidir.

Domates: Likopen bileşeni sayesinde serbest radikallere karşı korur ve hücrelerin tahribatını önleyerek beyin fonksiyonlarını güçlendirir.

Ispanak: İçerdiği mineraller ve folik asit hafızanın güçlenmesini sağlar ve unutkanlık oluşmasını engeller.

Elma: Antioksidan özelliği ile unutkanlığa karşı koruma sağlar. Brokoli, soğan; aynı elma gibi quercetin bileşeni içermesiyle unutkanlık için faydalıdır.

Bazı hayvansal gıdalar, trans yağı içeren gıdalar, rafine şeker içeren hazır gıdalar ve hamburger gurubu yiyeceklerin tüketilmesi azaltılmalıdır bu gıdalar aşırı kolesterol yapıcı ve damarları tıkamaya neden oldukları için beyin hücrelerine de zarar vererek unutkanlığı artırırlar.