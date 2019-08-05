Unsuz, yağsız yumuşacık hafif kek tarifi Hafifliğine ve tadına şaşıracağınız, bildiğiniz bütün klasik kekleri unutturacak yepyeni bir tarifle karşınızdayız!

Yumuşacık, unsuz ve yağsız bir keki kabartmak çok basit. Bu tarifi denedikten sonra, diğerlerini çöpe atacağınıza emin olabilirsiniz. Hafifliği ve dokusu adeta baş döndürüyor. İşte kekimizin tarifi 3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

limon kabuğu rendesi

1 paket sıvı krema

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı mısır nişastası Öncelikle yumurtaları ve şekeri, köpürene kadar çırpın. İyi bir kıvam aldıktan sonra üzerine kremayı ilave edip, çırpmaya devam edin. Ardından nişasta, kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu rendesini ilave edin. Homojen bir kek hamuru elde ettiğinizde, kalınızı yağ ve un ile hazırlayıp, içerisine boşaltın. 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında, yarım saat pişirin. Yarım saatin sonunda fırının derecesini düşürüp pişirmeye devam edin. Şimdiden afiyet olsun...

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