Ünsal Ban Tutuklandı
Kaçarken yakalanan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tutuklandı.
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'yla boşanma aşamasında olan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tutuklandı.
Ünsal Ban, Sedat Peker'in AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış; savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti. Karar sonrası gözaltına alınan Ban, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.