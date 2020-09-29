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Aktüel UNRWA, Gazze'de Kovid-19 nedeniyle ara verdiği yardım faaliyetlerini yeniden artırmaya başladı
Aktüel

UNRWA, Gazze'de Kovid-19 nedeniyle ara verdiği yardım faaliyetlerini yeniden artırmaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:32:21 -
UNRWA, Gazze'de Kovid-19 nedeniyle ara verdiği yardım faaliyetlerini yeniden artırmaya başladı

GAZZE (AA) - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gıda yardımı dağıtım mekanizmasını yeniden genişletmeye başladı.

UNRWA, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 24 Ağustos'ta çalışmaları askıya alınan 11 sabit yardım dağıtım merkezinin yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Söz konusu merkezlerin, hareket kısıtlamalarının hafifletildiği ve "yeşil alan" olarak adlandırılan bölgelerde yer aldığı kaydedildi.

Gazze'de yeniden hizmete başlanan merkezlerde, Kovid-19 tedbirlerinin dikkate alındığı belirtildi.

Bu bağlamda UNRWA, merkezlere başvuracaklardan, kendilerine randevu vakti verilmeden gelmemelerini, maske kullanmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.

Hem çalışanların hem de yardım ulaştırılanların güvenliğini sağlamak için tüm araçların, depoların ve atölyelerin günlük olarak sterilize edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca 10 Eylül'den bu yana eve teslim mekanizması ve mobil dağıtım noktaları aracılığıyla gerçekleştirilen yardımların 27 bin 460'dan fazla aileye ulaştığı kaydedildi.

Yeniden açılan merkezlerde onlarca Filistinli gıda yardımı alabilmek için toplandı. Filistinlilerin, görevlilerin salgın önlemleri kapsamındaki direktiflerini uyguladığı ve maske kullanımına dikkat ettiği gözlemlendi.

UNRWA, Gazze'de ağustos ayı sonunda Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hizmetlerine geçici süre ara vermiş, 10 Eylül'de faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

Gazze'de bölge içinden ilk enfekte vakasının tespitiyle 24 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağı daha sonra bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği şekilde gevşetilmişti.

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