Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında karar

​​​​​​​İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan kamuoyunda tanınan kişilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Takipsizlik kararı verilen ünlüler

Bu kapsamda 8 Ekim'de Adli Tıp Kurumunca yapılan incelemede, kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilemeyen Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik 8 Ekim'de jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 19 ünlü isim ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığına götürülmüş, sonrasında kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.

Buradaki işlemlerinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen ünlüler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrasında buradan ayrılmıştı.

8 Ekim'de Adli Tıp Kurumuna gönderilen 19 ünlünün kan ve saç numunelerine ait analizlerde Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saç örneklerinde kokain, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan örneklerinde "THC-COOH" adlı uyuşturucu madde tespit edilmişti.

Testlerde, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter'in kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlanmıştı.

Analizlerde, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk'ün saç ve kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmemişti.