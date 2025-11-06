  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında karar
Gündem

Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında karar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında karar

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 19 ünlü isimden 7'si hakkında takipsizlik kararı verildi. Söz konusu isimlerin kanında herhangi bir madde tespit edilemedi.

​​​​​​​İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan kamuoyunda tanınan kişilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Takipsizlik kararı verilen ünlüler

Bu kapsamda 8 Ekim'de Adli Tıp Kurumunca yapılan incelemede, kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilemeyen Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik 8 Ekim'de jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 19 ünlü isim ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığına götürülmüş, sonrasında kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.

Buradaki işlemlerinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen ünlüler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrasında buradan ayrılmıştı.

8 Ekim'de Adli Tıp Kurumuna gönderilen 19 ünlünün kan ve saç numunelerine ait analizlerde Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saç örneklerinde kokain, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan örneklerinde "THC-COOH" adlı uyuşturucu madde tespit edilmişti.

Testlerde, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter'in kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlanmıştı.

Analizlerde, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk'ün saç ve kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmemişti.

Tarihin en kanlı uyuşturucu baskını: Ölü sayısı 119’a çıktı
Tarihin en kanlı uyuşturucu baskını: Ölü sayısı 119’a çıktı

Dünya

Tarihin en kanlı uyuşturucu baskını: Ölü sayısı 119’a çıktı

Gümrük kapılarında nefes kesen operasyon! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
Gümrük kapılarında nefes kesen operasyon! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Ekonomi

Gümrük kapılarında nefes kesen operasyon! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Alkol, uyuşturucu ve müstehcenlik kol geziyor! Türk dizi ve filmlerinde büyük skandal
Alkol, uyuşturucu ve müstehcenlik kol geziyor! Türk dizi ve filmlerinde büyük skandal

Medya

Alkol, uyuşturucu ve müstehcenlik kol geziyor! Türk dizi ve filmlerinde büyük skandal

5 kilo uyuşturucu ile yakalanan emekli polis tutuklandı
5 kilo uyuşturucu ile yakalanan emekli polis tutuklandı

Yerel

5 kilo uyuşturucu ile yakalanan emekli polis tutuklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Bu şımarıklara güven olmaz arada bir toplayın herşey çıkar bunlardan.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23