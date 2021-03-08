'Ünlü'lerin karanlık dünyası: İşleri ile toplumu uyuşturucu ile kendilerini zehirliyorlar!

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Koronavirüs salgınına rağmen İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir mekanda arkadaşları ile eğlendiği öğrenilen oyuncu Ayşegül Çınar, eğlencenin ardından evine giderken aracında uyuşturucu madde yakalattı. Suçu 'eski erkek arkadaşım' diye tanıttığı kişiye atan Çınar, "İntikam almak için o koymuş olabilir." dedi. Fox Tv'nin rezil dizisi Yasak Elma'da oynayan Çınar, gözaltına alındı.

İşleri ile toplumu uyuşturucu ile kendini zehirleyen ünlüler

22 yaşındaki Çınar'ın uyuşturucu madde yakalatarak gözaltına alınması, oynadıkları dizilerle ahlak yapımıza savaş açan 'ünlü'lerin nasıl bir batak da olduğunu yeniden gözler önüne serdi.

53 ünlüye uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti

Emniyet, 2015 yılında torbacı ünlüler için harekete geçerek 53 sanık hakkında işlem uygulamıştı. Aralarında Kenan İmirzalıoğlu, Hakan Yılmaz, Ersin Korkut, Şahin Irmak, Engin Günaydın ve Sarp Apak'ın da olduğu sanıklara şok bir kararla 'torbacı'lıktan ceza verilmemişti. Söz konusu sanıklar, hükmün açıklanması geri bırakılmak üzere uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1'er yıl hapse mahkum edilmişti. Öte yandan şarkıcı Deniz Seki de yine torbacılık suçundan yargılanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden mahkum edilmişti. 16 Kasım 2014'te cezaevine giren Seki, 2017 yılı Haziran ayında tahliye olmuştu.