Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi! 4 isim için tutuklama talep edildi
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı isimler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Klein adlı gece kulübünün işletmecisi Burak Fahri Yön, mesul müdür Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, ve Ceren Alper tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Gözaltına alınan Nilüfer Batur Tokgöz ve şarkıcı Selen Görgüzel ise adli kontrol talebiyle sevk edildi.
