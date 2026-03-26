Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı ve Didem Soydan hakkında karar verildi

ÜNLÜLERE YENİ OPERASYON DALGASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak ve Mustafa Tari tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Savcılık, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydan'ı yurt dışı çıkış yasağı, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli'yi de konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüpheli Onur Bükçü ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkarılan Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren tutuklandı.

ÜNLÜ İSİMLERE ADLİ KONTROL

Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan ile Ferhat Aydın ve Mustafa Berhan Perinçekli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.