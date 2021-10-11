Ünlü zincir marketteki 'fiyat oyunu' ifşa oldu! İndirimli satışa sunulan ürün daha pahalı...

Türkiye'nin önde gelen market zincirinin fiyat oyunu ifşa oldu. Raflardaki etiketler incelendiğinde avantajlı paket olarak satışa sunulan labne peynirinin daha pahalı olduğu anlaşıldı.

Son dönemde vatandaşın belini büken fahiş fiyatlar sonrası 5 büyük zincir markete yönelik denetimler başladı. Ekipler marketlerdeki fiyatları mercek altına alırken, etiketleri de tek tek inceliyor.

İndirimli diye satılan ürün daha pahalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye genelinde marketlere yönelik denetimler devam ederken, sosyal medyada yapılan bir paylaşım ünlü bir market zincirindeki fiyat oyununu gözler önüne serdi. "İndirimli" diye satışa sunulan labne peynirinin normalde daha pahalı olduğu ortaya çıktı.

Avantajlı paket oyunu

Market zincirinde satışa sunulan 300 gramlık labne peyniri 8.90 TL'den satışa sunulurken, ürünün kilogram fiyatı ise 29.67 lira olarak gösterildi. Ancak aynı marka ürün her biri 180 gram olarak 3'lü olarak satışa sunuldu. Avantajlı paket olarak satılan labnenin fiyatı ise 18.90 olarak belirtildi. Avantajlı olarak satışa sunulan labnenin kilogram fiyatı ise 35 lira oldu.