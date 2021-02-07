Ünlü Youtuber öldürüldü! ABD'de şakasını gerçek sanıp vurdular

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Tennessee eyaletinin başkenti Nashville polisi, bir YouTuber tarafından çekilmek istenen 'şaka soygunu' videosunun bir kişinin ölümüyle sonuçlandığını duyurdu. Polis ihbar üzerine akşam saat 21:30 sıralarında bir alışveriş merkezinin araç parkına gitti.

Araç parkında YouTube için video çeken 20 yaşındaki Timothy Wilks'i vurularak öldürülmüş halde bulan polis, olay yerinde bulunan gençleri sorguladı.

Tanıklar, öldürülen Wilks ve bir arkadaşının ellerinde kasap bıçaklarıyla 23 yaşındaki David Starnes Jr'ın içinde bulunduğu gruba yaklaştığını söyledi. Starnes ise iki kişiden Wilks'i vurarak öldürdü.

Olay sonrası araç parkına gelen polis Starnes ve diğer gençleri sorguladı. Starnes, şakanın farkında olmadığını, kendisini ve beraber olduğu insanları savunmak için Wilks'i vurduğunu söyledi.

Wilks'in ölümüyle ilgili olarak kimse suçlanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.