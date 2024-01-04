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Aktüel Ünlü YouTuber için sorgu başladı! Basın, cesedi bahçede gömülü bulundu diyerek duyurmuştu! Bir bir aydınlanan ‘kör nokta’lar
Aktüel

Ünlü YouTuber için sorgu başladı! Basın, cesedi bahçede gömülü bulundu diyerek duyurmuştu! Bir bir aydınlanan ‘kör nokta’lar

Yeniakit Publisher
2024-01-04 19:46:00 - 2024-01-04 20:16:14
Ünlü YouTuber için sorgu başladı! Basın, cesedi bahçede gömülü bulundu diyerek duyurmuştu! Bir bir aydınlanan ‘kör nokta’lar

Brezilya'nın en ünlü YouTuberın cesedi, komşusunun bahçesinde bulundu. Ev sahibi çift, Medeiros'un uyuşturucu kullanıp sonra öldüğünü ileri sürdü.

Brezilya'nın en ünlü YouTuber'larından biri olan Henrique Medeiros'un cesedi, misafir olarak gittiği komşusunun bahçesinde bulundu. Ev sahibi çift YouTuber'ın uyuşturucu madde aldıktan sonra cinsel ilişkiye girdikten sonra öldüğünü ileri sürdü. Çift cesedi daha sonra bahçeye gömdüklerini itiraf etti.

26 yaşındaki Medeiros, arkadaşlarıyla geçirdiği Noel yemeğinden dönmeyince ailesi polise haber verdi. Arkadaşları, Medeiros'un evlerinden saat 02:00'de ayrıldığını belirtti. Ailesi, Medeiros'u hastanelerde ve ormanlarda aradı fakat bulamadı.

CESEDİ KOMŞUSUNUN BAHÇESİNDE BULUNDU

Youtuber'ın cesedi bir arkadaşının komşularının bahçesindeki toprak yığınını fark etmesi ile bulundu. Medeiros'un kız kardeşi Cristiane Aparecida Medeiros, komşularının bahçesine girdiklerinde Medeiros'un tişörtünü bahçede buldu. Bunun üzerine polis ekipleri, toprak yığınını kazınca Medeiros'un cesedine ulaştı.

SONRA ÖLDÜ

Ev sahibi olan çift, Renan José ve 24 yaşındaki Caroline Mello, Youtuber'ın uyuşturucu kullandıktan sonra öldüğünü iddia etti. Polis Şefi Luís Roberto Faria Hellmeister, "Çiftin anlattığına göre: Cesedi ne yapacaklarını bilmedikleri için gömdüler" dedi.
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VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI

Çift, Itapecerica da Serra'daki makamlara teslim oldu. Otopsi sonucunda ölüm nedeni belirlenecek ancak polis, cesette bıçak yarası, boğma veya ateşli silah izine rastlamadıklarını belirtti. Hellmeister, "Eğer rapor, ölümün kazayla olduğunu gösteriyorsa, çift cesedi gizlemekle suçlanacak. Eğer cinayet olduğu kanıtlanırsa, erkek ve kadın cinayetle suçlanacak" dedi.

"AŞIRI DOZ İDDİASI YALAN"

Medeiros'un kız kardeşi, aşırı doz iddiasına dikkat çekerek "Eğer kardeşim gerçekten iddia ettikleri gibi hasta olduysa, neden yardım için bir ambulans çağırmadılar?" diye sordu.

Carlos Henrique Medeiros, çevrimiçi şaka videoları ve skeçleriyle tanınıyordu ve YouTube'da 1.77 milyon aboneye,Instagram'da ise 86,800takipçiye sahipti.

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