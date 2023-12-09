Ünlü yönetmenin ödül törenindeki sözleri büyük alkış aldı: Gazze'de öldürmeyi durdurun
3. Red Sea Film Festivali ödül töreninde "The Teacher" filmindeki rolüyle "En İyi Oyuncu" ödülünü alan Filistinli Saleh Bakri törene katılamadı. Ödülü filmin yönetmeni Farah Nabulsi aldı ve oyuncunun yerine bir konuşma yaptı.
Farah Nabulsi "Gazze'deki kardeşlerimizi ve çocuklarımızı öldürmeyi durdurun"diyen yönetmen Nabulsi'nin sözleri aralarında Hollywood yıldızları Nicolas Cage, Halle Berry, Adrian Brody, Jason Statham, Andrew Garfield, Henry Golding ve Gwyneth Paltrow'un da bulunduğu salondakiler tarafından güçlü şekilde alkışlandı.
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