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Gündem Ünlü yönetmenin ödül törenindeki sözleri büyük alkış aldı: Gazze'de öldürmeyi durdurun
Gündem

Ünlü yönetmenin ödül törenindeki sözleri büyük alkış aldı: Gazze'de öldürmeyi durdurun

Yeniakit Publisher
2023-12-09 12:21:00 - 2023-12-09 12:24:21

3. Red Sea Film Festivali ödül töreninde "The Teacher" filmindeki rolüyle "En İyi Oyuncu" ödülünü alan Filistinli Saleh Bakri törene katılamadı. Ödülü filmin yönetmeni Farah Nabulsi aldı ve oyuncunun yerine bir konuşma yaptı.

Farah Nabulsi "Gazze'deki kardeşlerimizi ve çocuklarımızı öldürmeyi durdurun"diyen yönetmen Nabulsi'nin sözleri aralarında Hollywood yıldızları Nicolas Cage, Halle Berry, Adrian Brody, Jason Statham, Andrew Garfield, Henry Golding ve Gwyneth Paltrow'un da bulunduğu salondakiler tarafından güçlü şekilde alkışlandı.

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