  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bu 8 ülkeden Türkiye'ye gelenlere karantina
Peker’in verdiği dilekçe sonrası başsavcılık harekete geçti
Dünyaya ilan ettiler: Rusya'dan silah alacağız
Merkez Bankası'ndan kripto para tespiti!
Medya Ünlü yönetmenden ilginç itiraf: Bizim yapamadığımızı TRT yaptı
Medya

Ünlü yönetmenden ilginç itiraf: Bizim yapamadığımızı TRT yaptı

Yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan, sinemada yapılamayanı TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in Türk televizyonlarında en hızlı ve en başarılı şekilde yaptığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 15:20:00 -
Ünlü yönetmenden ilginç itiraf: Bizim yapamadığımızı TRT yaptı

 yeniakit.com.tr  Resul Ekrem Şahan 

TRT’nin son dönemlerde üst üste yeni dizi atakları ile adından söz ettirmeye devam etmesi teveccüh ile karşılanıyor.

Yerli dizi sektöründe TRT; "Diriliş Ertuğrul", "Uyanış; Büyük Selçuklu", "Masumlar Apartmanı", "Gönül Dağı", "Teşkilat" ve “Bir Zamanlar Kıbrıs” gibi projelerle başarılı yapımlara imza attı. TRT’nin lkenin tarihine, kültürüne, manevi ve insani değerlerine sahip çıkan yapımları öne çıkartması vatandaşlarının yanı sıra yönetmen, senarist ve yapımcılarında da beğenisini kazanıyor.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan, “Bizim sinemada yapamadığımızı Türk televizyonlarında en hızlı ve en başarılı şekilde yaptı @ibrahimeren. Onu andıkça Selçuk Bayraktar geliyor aklıma” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay