Ünlü yönetmenden ilginç itiraf: Bizim yapamadığımızı TRT yaptı

yeniakit.com.tr Resul Ekrem Şahan

TRT’nin son dönemlerde üst üste yeni dizi atakları ile adından söz ettirmeye devam etmesi teveccüh ile karşılanıyor.

Yerli dizi sektöründe TRT; "Diriliş Ertuğrul", "Uyanış; Büyük Selçuklu", "Masumlar Apartmanı", "Gönül Dağı", "Teşkilat" ve “Bir Zamanlar Kıbrıs” gibi projelerle başarılı yapımlara imza attı. TRT’nin lkenin tarihine, kültürüne, manevi ve insani değerlerine sahip çıkan yapımları öne çıkartması vatandaşlarının yanı sıra yönetmen, senarist ve yapımcılarında da beğenisini kazanıyor.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan, “Bizim sinemada yapamadığımızı Türk televizyonlarında en hızlı ve en başarılı şekilde yaptı @ibrahimeren. Onu andıkça Selçuk Bayraktar geliyor aklıma” dedi.