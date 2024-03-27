  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye tepki göstermişti! Belçika'dan PKK açıklaması

Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! O ülke ABD yerine Ankara'dan yüzlerce Hürjet savaş uçağı alabilir

DEM Parti'de CHP bilmecesi! Beştaş'tan tepki geldi

Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibiyle ilgili beklenmedik karar! Tüm plan değişti

İnce çırak Özgür Özel'i uyardı: İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun dikkat et!

Çok şaşıracaksınız... Türkiye’de böyle bir şey nasıl olur? Belde sakini binlerce kişi artık ezan sesini duymak istiyor: Ezan sesine hasretler

İki grup silahlı çatışmaya girdi... Çok sayıda gözaltı var: Antalya savaş alanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batman'da flaş açıklamalar

Fatih Erbakan’a soğuk duş! “LGBT” ve “öpücük” detayı dikkat çekti

Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti gömdü! 'Selası okunmuştu şimdi cenazesi kılınacak'
Medya Ünlü yönetmen İsmail Yeşilbağ'dan Erdoğan çıkışı: Sanatçı elbette muhaliftir ama...
Medya

Ünlü yönetmen İsmail Yeşilbağ'dan Erdoğan çıkışı: Sanatçı elbette muhaliftir ama...

Yeniakit Publisher
2024-03-27 22:38:00 -
Ünlü yönetmen İsmail Yeşilbağ'dan Erdoğan çıkışı: Sanatçı elbette muhaliftir ama...

Tiyatro Oyuncuları Derneği Başkanı yönetmen İsmail Yeşilbağ, Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Yeşilbağ yaptığı açıklamada, "Bu yardımlar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün hükümetleri boyunca T.C. Kültür Bakanlığı eliyle artarak devam etmektedir. Sanatçı elbette muhaliftir ama önce emperyalizme muhaliftir" dedi.

Tiyatro Oyuncuları Derneği Başkanı yönetmen İsmail Yeşilbağ, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeni ile basın açıklaması yaptı.

İşte İsmail Yeşilbağ'ın o açıklaması:

Her yıl uzun paragraflardan oluşan dünya tiyatro günü bildirileri Türkiye'mizde ve dünyanın her yanında tiyatronun bütün sorunlarını çözememiştir.

Tiyatronun sorunlarına aranan çarelerin tarihçesine bakıldığında Türkiye'mizde pek çok ülkeden önce ve 1990 öncesi rahmetli Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde tiyatrolara devlet yardımlarının başlatıldığı görülmektedir.

Bu yardımlar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün hükümetleri boyunca T.C. Kültür Bakanlığı eliyle artarak devam etmektedir.
Sanatçı elbette muhaliftir ama önce emperyalizme muhaliftir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kendi ülkesinin cumhurbaşkanını sürekli karalamaya çalışıp emperyalist ülkelerin cumhurbaşkanları ile çok samimi pozlar verenler sanat yapmakla birlikte Türkiye'mizin sanatçısı değillerdir.

Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan'ı ve bütün çevresini karalamaya çalışanlar Türkiye'mizin sanatçısı değillerdir. Türkiye'mizin ürettiği bütün savunma ürünleriyle Sayın Selçuk Bayraktar gibi öncülere kara çalmaya çalışanlar sanat yapmakla birlikte Türkiye'mizin sanatçısı değillerdir.

Rahmetli Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın,Nuri Killigil'in önünü kesenler Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yaptığı Devrim arabasını benzin bitti bahanesiyle engelleyenler milli insanlar değillerdir.

Küresel emperyalizmin eli kanlı öncüsü ve siyonist İsrail destekçisi ABD başkanı Co Biden'ın Türkiye'mizde kurduğu muhalif koalisyonu destekleyen sanatçılar sanat yapmakla birlikte Türkiye'mizin sanatçısı değillerdir.

Buradan muhataplarıma soruyorum; Emperyalist Amerika emperyalizmden vaz mı geçti de Amerikan başkanı Co Biden'ın Türkiye'mizde kurduğu muhalif koalisyona destek veriyorsunuz.

Eski solcular ve solcu sanatçılar içlerindeki ajanlar haricinde hepsi emperyalist Amerika’ya karşıydı.

Sanat Elbette karanlığı aydınlatıyor ama Co Biden'ın muhalif koalisyonuna destek veren bilinçli ve bilinçsiz sanatçıları milli değerler konusunda aydınlatamıyor.

Sanat elbette karanlığı aydınlatıyor ama tarihlerinin en büyük tıkanmalarını yaşayan ve yabancılarca parlatılmış başkanların iş başında olduğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerdeki tıkanmışlığı çözemiyor ama bu sefer çözüleceğini düşünüyoruz.

Amerika'nın kurduğu koalisyona destek verenler Amerika'ya hizmet etmektedir.

Muhataplarımız Amerikan koalisyonunda yer alınca bizlerde açıkça Türkiye’mizi ve yerli milli koalisyonu destekliyoruz.

Son söz ve en önemli cümle olarak Türkiye’mizde çok önce çıkarılması gerektiği halde çıkarılmayan kapsamlı bir sanat yasası çıkarılmalıdır.

Birilerinin hedef tahtasına koyduğu Tamer Karadağlı durmak bilmiyor!
Birilerinin hedef tahtasına koyduğu Tamer Karadağlı durmak bilmiyor!

Aktüel

Birilerinin hedef tahtasına koyduğu Tamer Karadağlı durmak bilmiyor!

Bakan Ersoy'dan HDP'li Çelenk'e Tamer Karadağlı tokadı
Bakan Ersoy'dan HDP'li Çelenk'e Tamer Karadağlı tokadı

Gündem

Bakan Ersoy'dan HDP'li Çelenk'e Tamer Karadağlı tokadı

Kimi oynayacağı belli oldu! Tamer Karadağlı'ya sürpriz rol
Kimi oynayacağı belli oldu! Tamer Karadağlı'ya sürpriz rol

Medya

Kimi oynayacağı belli oldu! Tamer Karadağlı'ya sürpriz rol

Biz bu tiyatroyu son seçimde de izlemiştik! Mamayı kapan anketçi İmamoğlu'nu köpürttü
Biz bu tiyatroyu son seçimde de izlemiştik! Mamayı kapan anketçi İmamoğlu'nu köpürttü

Gündem

Biz bu tiyatroyu son seçimde de izlemiştik! Mamayı kapan anketçi İmamoğlu'nu köpürttü

Katilleri besleyen ABD'den tiyatro! Yardım için yol arıyorlarmış
Katilleri besleyen ABD'den tiyatro! Yardım için yol arıyorlarmış

Dünya

Katilleri besleyen ABD'den tiyatro! Yardım için yol arıyorlarmış

Anketlerde çakılan tiyatrocu Ekrem Ayasofya’ya koştu! Yok böyle ikiyüzlülük
Anketlerde çakılan tiyatrocu Ekrem Ayasofya’ya koştu! Yok böyle ikiyüzlülük

Siyaset

Anketlerde çakılan tiyatrocu Ekrem Ayasofya’ya koştu! Yok böyle ikiyüzlülük

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23