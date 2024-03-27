Ünlü yönetmen İsmail Yeşilbağ'dan Erdoğan çıkışı: Sanatçı elbette muhaliftir ama...

Tiyatro Oyuncuları Derneği Başkanı yönetmen İsmail Yeşilbağ, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeni ile basın açıklaması yaptı.

İşte İsmail Yeşilbağ'ın o açıklaması:

Her yıl uzun paragraflardan oluşan dünya tiyatro günü bildirileri Türkiye'mizde ve dünyanın her yanında tiyatronun bütün sorunlarını çözememiştir.

Tiyatronun sorunlarına aranan çarelerin tarihçesine bakıldığında Türkiye'mizde pek çok ülkeden önce ve 1990 öncesi rahmetli Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde tiyatrolara devlet yardımlarının başlatıldığı görülmektedir.

Bu yardımlar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün hükümetleri boyunca T.C. Kültür Bakanlığı eliyle artarak devam etmektedir.

Sanatçı elbette muhaliftir ama önce emperyalizme muhaliftir.

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Kendi ülkesinin cumhurbaşkanını sürekli karalamaya çalışıp emperyalist ülkelerin cumhurbaşkanları ile çok samimi pozlar verenler sanat yapmakla birlikte Türkiye'mizin sanatçısı değillerdir.

Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan'ı ve bütün çevresini karalamaya çalışanlar Türkiye'mizin sanatçısı değillerdir. Türkiye'mizin ürettiği bütün savunma ürünleriyle Sayın Selçuk Bayraktar gibi öncülere kara çalmaya çalışanlar sanat yapmakla birlikte Türkiye'mizin sanatçısı değillerdir.

Rahmetli Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın,Nuri Killigil'in önünü kesenler Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yaptığı Devrim arabasını benzin bitti bahanesiyle engelleyenler milli insanlar değillerdir.

Küresel emperyalizmin eli kanlı öncüsü ve siyonist İsrail destekçisi ABD başkanı Co Biden'ın Türkiye'mizde kurduğu muhalif koalisyonu destekleyen sanatçılar sanat yapmakla birlikte Türkiye'mizin sanatçısı değillerdir.

Buradan muhataplarıma soruyorum; Emperyalist Amerika emperyalizmden vaz mı geçti de Amerikan başkanı Co Biden'ın Türkiye'mizde kurduğu muhalif koalisyona destek veriyorsunuz.

Eski solcular ve solcu sanatçılar içlerindeki ajanlar haricinde hepsi emperyalist Amerika’ya karşıydı.

Sanat Elbette karanlığı aydınlatıyor ama Co Biden'ın muhalif koalisyonuna destek veren bilinçli ve bilinçsiz sanatçıları milli değerler konusunda aydınlatamıyor.

Sanat elbette karanlığı aydınlatıyor ama tarihlerinin en büyük tıkanmalarını yaşayan ve yabancılarca parlatılmış başkanların iş başında olduğu İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerdeki tıkanmışlığı çözemiyor ama bu sefer çözüleceğini düşünüyoruz.

Amerika'nın kurduğu koalisyona destek verenler Amerika'ya hizmet etmektedir.

Muhataplarımız Amerikan koalisyonunda yer alınca bizlerde açıkça Türkiye’mizi ve yerli milli koalisyonu destekliyoruz.

Son söz ve en önemli cümle olarak Türkiye’mizde çok önce çıkarılması gerektiği halde çıkarılmayan kapsamlı bir sanat yasası çıkarılmalıdır.