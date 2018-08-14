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Ünlü yönetmen Cankat Ergin hayatını kaybetti

Bir dönem Türk televizyon tarihine damga vurmuş Kaygısızlar, Unutabilsem ve Aynalı Tahir dizilerinin yönetmeni Cankat Ergin hayatını kaybetti.

14 Ağustos 2018 Salı 09:26
Ünlü yönetmen Cankat Ergin hayatını kaybetti

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerde yönetmenlik yapan Cankat Ergin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yönetmen Cankat Ergin, önceki gün durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

MUDANYA'DA DEFNEDİLECEK

Akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybeden usta yönetmen bugün Mudanya Kumyaka Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kumyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CANKAT ERGİN KİMDİR?

9 Ekim 1966 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen yönetmen Cankat Ergin, Anadolu Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu.

YÖNETMEN CANKAT ERGİN'İN ÇEKTİĞİ DİZİLER

Kaygısızlar (1994), Aynalı Tahir, Unutabilsem (1998), Kuzgun, Nilgün (1999), Şöhret Tutkusu (2000), Benimle Evlenir misin (2001), Derya Deniz, Herşey Aşk İçin, Reyting Hamdi (2002), Melekler Adası (2004), Sev Kardeşim (2006), Tatlı Bela Fadime (2007), Para=Dolar (2008), Aile Saadeti (2009), Ateşe Yürümek (2010), Araf Zamanı (2012)

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 09:26
  1. Çanakkale
  2. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi
  3. Cankat Ergin
  4. Mudanya Kumyaka Camii
  5. Kumyaka Mezarlığı
  6. Anadolu Üniversitesi

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