  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ünlü yıldız için yeni transfer planı şimdiden ortaya çıktı! Türkiye'nin futbolu: Tüm alternatif yollar aranıyor!
Spor

Ünlü yıldız için yeni transfer planı şimdiden ortaya çıktı! Türkiye'nin futbolu: Tüm alternatif yollar aranıyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 08:45:00 - 2024-05-14 09:13:44
Ünlü yıldız için yeni transfer planı şimdiden ortaya çıktı! Türkiye'nin futbolu: Tüm alternatif yollar aranıyor!

Son dakika haber... Transfer sezonu henüz başlamadan Süper Lig devleri atağa kalktı. Külüpler alternatif kaynaklar ve tedarik yolları arayacaklar, Sarı-kırmızılı kulübün renklerine bağlamak için düğmeye bastığı Brezilyalı oyuncu için ezeli rakip Fenerbahçe de harekete geçti. Yeni gelişmeleri sizlere aktaracağız.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon amansız rekabete giren Galatasaray ve Fenerbahçe transfer sezonu başlamadan karşı karşıya geldi. Yaz döneminde çok önemli bir orta saha transferi yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bir süredir sürpriz bir isimle ilgileniyordu. Sarı-lacivertliler de Brezilyalı yıldız için girişimlerine başladı.


AYRILIK KARARI ALDI

Casemiro ile Cim Bom arasındaki flört bir süre İngiliz basınında yer almıştı. Sonraki süreçte Sambacı’nın Manchester United’dan ayrılacağı neredeyse kesinleşti. Casemiro ayrılık kararı alınca, birkaç İspanyol kulübü bu transferde devreye girdi. Konunun üzerine giden İspanya’daki gazeteler, 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmeler sonucunda, Galatasaray’ın bu transferde mesafe kat ettiği bilgisine ulaştı.

İspanyol medyasına göre Galatasaray’la birlikte Fenerbahçe de bu transferle ilgileniyor. Galatasaraylı yetkililer daha önce Casemiro’dan yeşil ışık alınca, maliyet araştırmasına geçmişti. Şu sıralarda Manchester United’ın belirleyeceği bonservis bedeli merak ediliyor. Ancak sarı-kırmızılılar, oyuncunun maaşı yüksek olduğundan, bonservis bedelini neredeyse sıfıra yakın tutmaya çalışıyor. Lig bitiminde bu flörtte daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

8 GOLE KATKI SUNDU
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Casemiro bu sezon Manchester United forması ile toplam 30 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Zaniolo'nun yerine girdi: 20 yaşında oyuncu attığı golün ardından maçın kaderini değiştirdi! Rakipler tutuştu
Zaniolo'nun yerine girdi: 20 yaşında oyuncu attığı golün ardından maçın kaderini değiştirdi! Rakipler tutuştu

Spor

Zaniolo'nun yerine girdi: 20 yaşında oyuncu attığı golün ardından maçın kaderini değiştirdi! Rakipler tutuştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23