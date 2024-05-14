Ünlü yıldız için yeni transfer planı şimdiden ortaya çıktı! Türkiye'nin futbolu: Tüm alternatif yollar aranıyor!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon amansız rekabete giren Galatasaray ve Fenerbahçe transfer sezonu başlamadan karşı karşıya geldi. Yaz döneminde çok önemli bir orta saha transferi yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bir süredir sürpriz bir isimle ilgileniyordu. Sarı-lacivertliler de Brezilyalı yıldız için girişimlerine başladı.



AYRILIK KARARI ALDI

Casemiro ile Cim Bom arasındaki flört bir süre İngiliz basınında yer almıştı. Sonraki süreçte Sambacı’nın Manchester United’dan ayrılacağı neredeyse kesinleşti. Casemiro ayrılık kararı alınca, birkaç İspanyol kulübü bu transferde devreye girdi. Konunun üzerine giden İspanya’daki gazeteler, 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmeler sonucunda, Galatasaray’ın bu transferde mesafe kat ettiği bilgisine ulaştı.

İspanyol medyasına göre Galatasaray’la birlikte Fenerbahçe de bu transferle ilgileniyor. Galatasaraylı yetkililer daha önce Casemiro’dan yeşil ışık alınca, maliyet araştırmasına geçmişti. Şu sıralarda Manchester United’ın belirleyeceği bonservis bedeli merak ediliyor. Ancak sarı-kırmızılılar, oyuncunun maaşı yüksek olduğundan, bonservis bedelini neredeyse sıfıra yakın tutmaya çalışıyor. Lig bitiminde bu flörtte daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

8 GOLE KATKI SUNDU

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Casemiro bu sezon Manchester United forması ile toplam 30 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.