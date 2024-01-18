Ünlü yapay zeka ChatGPT artık Pentagon'un hizmetinde!

Yapay zeka teknolojisi ChatGPT'yi üreten OpenAI şirketinin yöneticisi, ürettikleri teknolojinin askeri kuruluşlara 'hizmet sağlama yasağını' kaldırdığını açıkladı.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılan yapay zeka teknolojisi ChatGPT'nin üreticisi OpenAI şirketinin yöneticisi, teknolojilerinin "askeri ve savaş" amaçlı kullanımına ilişkin yasağı kaldırmasının ardından ABD ordusuyla çeşitli yapay zeka projeleri üzerinde çalıştığını duyurdu.

OpenAI küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Anna Makanju, Bloomberg'e yaptığı açıklamada şirketin "açık kaynaklı siber güvenlik yazılımı" geliştirdiğini ve ABD hükümetiyle yapılan askeri hizmetle ilgili görüşmelerde gaziler arasındaki intiharların nasıl önleneceğinin tartışıldığını söyledi.

Makanju, her iki proje hakkında da ayrıntılı bilgi vermezken, OpenAI'nin AI teknolojisinin "askeri ve savaş" uygulamalarında kullanımına yönelik genel yasağı kaldırma kararının, ChatGPT'nin yeni kullanımlara uyum sağlamak için "daha geniş bir politika güncellemesiyle uyumlu olduğunu" belirtti.

Yetkili, alınan kararı "Daha önce orduya yönelik genel bir yasağımız olduğundan, birçok kişi bu alandaki kullanım durumlarının çoğunun yasaklanacağını düşündü; insanlar bunları dünyada görmek istediklerimizle çok uyumlu olduğunu düşünüyorlar." şeklinde açıkladı.

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Yasağın kaldırılmasına rağmen Makanju, OpenAI teknolojisinin "silah geliştirmek, mülkleri yok etmek veya insanlara zarar vermek" amacıyla kullanılmasını yasaklamaya devam edildiğini vurguladı.

Bloomberg'in haberine göre, OpenAI'nin büyük bir kısmına sahip olan ve gelişmiş AI teknolojilerinden sınırsız olarak faydalanan Microsoft, ABD ordusu ve hükümetin diğer şubeleriyle uzun süredir sözleşme yaparken, ayrıca silah geliştirme konusunda herhangi bir dahili yasak bulundurmuyor.

Davos toplantısı sırasında Bloomberg'e konuşan CEO Sam Altman'a göre OpenAI, askeri uygulamalar için Pentagon ile ortaklığın yanı sıra "seçim güvenliği" alanındaki operasyonlarını da genişletiyor.

Altman, "Seçimler çok önemli" diyerek, ABD'deki başkanlık seçimi süreciyle ilgili "çok fazla kaygımızın" olmasının "iyi" olduğunu ifade etti.

Şirketin, 2024 seçim sürecinde adaylara saldırmak veya adayları desteklemek için kullanılabilecek sahtekarlıkları ve "siyasi dezenformasyon" yaymak için yapay zeka araçlarının kullanılmasını engellemeye çalıştığı bildiriliyor.