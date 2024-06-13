Ünlü yağ markasının fabrikasını Tarım Kredi satın aldı

Afyonkarahisar’da bulunan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. entegre üretim tesisleri, Tarım Kredi Kooperatifine satıldı.

Konuya ilişkin kurumdan yapılan açıklama şunlar kaydedildi:

Tarım Kredi Grubu iştiraklerinden Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk tarımına ve bitkisel yağ sektörüne katkı yapmak ve üretici ortaklarının menfaatlerini en üst seviyede korumak amacıyla kurulmuştur.

Şirketin büyüme hedefleri kapsamında, yeni yatırım yapma veya tesis satın alma alternatifleri, yetkili kurullarımızca yapılan çalışmalar ve bağımsız kuruluşlara hazırlatılan raporlar ışığında tüm detaylarıyla değerlendirilmiştir.

Afyonkarahisar’da bulunan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. entegre üretim tesislerinin, cebri icra yoluyla satışının yapılması hususunun ilan edilmesi üzerine, yatırım ve büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ihaleye katılma kararı alınmıştır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cebri icra yoluyla satış ihalesine konu olan kıymet, “Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” değil, adı geçen şirketin Afyonkarahisar’da kurulu bulunan içerisinde ham yağ ve rafineri fabrikaları bulunan entegre üretim tesisleridir.

İhaleye katılımın sağlanabilmesi için, ilgili kurumlara yapılması gereken tüm müracaatlar eksiksiz bir şekilde yapılmış ve ihale öncesinde alınması gereken tüm resmi izinler alınmıştır.

Bahse konu cebri satış ihalesi, bir kamu kurumu olan Afyonkarahisar İcra Dairesi tarafından, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine uygun olarak açık ve şeffaf bir şekilde tüm kamunun bilgisine ve isteklilerin katılımına açık bir biçimde ilan edilmiş, söz konusu ihaleye en yüksek teklif şirketimizce verilmiştir. İhale ile ilgili tüm yasal süreçler şeffaf bir şekilde tamamlanmış olup tesis 12.06.2024 tarihi itibarıyla Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş şirketimiz adına tescil edilmiştir.

Tarım Kredi Grubu olarak gerek tarım gerekse de tarımsal sanayide faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde, uçtan uca üretim modeline uygun bir şekilde, ortaklarımızın ve tüketicilerimizin yararını gözeterek büyüme hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için durmadan ve yılmadan çalışmaya devam edeceğimizi, kamuoyuna saygı ile duyururuz.