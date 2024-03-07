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Sağlık Ünlü ve güvenilir markaların kremlerinde kanserojen şoku!
Sağlık

Ünlü ve güvenilir markaların kremlerinde kanserojen şoku!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 13:55:00 -
Ünlü ve güvenilir markaların kremlerinde kanserojen şoku!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bağımsız laboratuvar Valisure, ünlü markaların akne tedavisinde kullanılan kremlerinde yaptığı testlerde yüksek düzeyde kanserojen maddeye rastlandığını duyurdu. FDA'nın inceleme başlatması istenirken, Reuters söz konusu markaları açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bağımsız laboratuvar Valisure, ünlü markaların akne tedavisinde kullanılan kremlerinde yaptığı testlerde yüksek düzeyde kanserojen maddeye rastlandığını duyurdu. FDA'nın inceleme başlatması istenirken, Reuters söz konusu markaları açıkladı.

Bu markalar arasında Estee Lauder'in sahibi olduğu Clinique, Target'ın sahibi olduğu Up & Up ve Reckitt Benckiser'in sahibi olduğu Clearasil de bulunuyor.

Connecticut eyaletinin New Haven kentinde bulunan Valisure, düzenleyici kurum olan ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) konuyla ilgili bir dilekçe sundu. Dilekçede FDA'dan söz konusu ürünleri piyasadan çekme, bir soruşturma başlatma ve sektör kılavuzunu gözden geçirme çağrısı yapıldı.

Laboratuvarın açıklaması sonrasında Estee Lauder'in hisse senetleri borsada yüzde 3 oranında değer kaybetti.

Valisure açıklamasında reçeteli ve tezgah arkası benzoil peroksit akne tedavi ürünlerinde "kabul edilemez derecede yüksek düzeyde" benzen oluşabildiğini ifade etti. Laboratuvardan yapılan açıklamada Proactiv, PanOxyl, Walgreens'in akne sabunu ve Walmart'ın Equate Beauty akne kreminde de yüksek oranda benzen tespit edildiği belirtildi.
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Target, Estee Lauder ve Reckitt, Reuters haber ajansının konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi. FDA'nın iletilen dilekçeye nasıl karşılık vereceği de henüz bilinmiyor.

Geçmişte güneş kremi, nemlendirici ve şampuan gibi bazı tüketici ürünlerinde söz konusu kanserojen maddeye rastlanmış, Procter & Gamble ve Johnson & Johnson gibi ünlü firmalar ürünlerini piyasadan çekmek zorunda kalmıştı.

Valisure akne tedavi ürünlerinde benzen bulunmasının ise bu vakalardan "temelden farklı" bir durum olduğunu duyurdu. Valisure Başkanı David Light, "Güneş kremlerinde ve diğer tüketici ürünlerde bulduğumuz benzen, kontamine içeriklerden gelen yabancı maddelerdi; ne var ki benzoil peroksit ürünlerindeki benzen benzoil peroksidin kendisinden kaynaklanıyor" dedi.

Valisure'un testleri, bazı ürünlerin FDA'nın benzen için öngördüğü şartlı olarak sınırlandırılmış konsantrasyon limitinin 800 katı benzen içerdiğini ortaya koydu.

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