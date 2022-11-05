Ünlü Türk isim, tatil için bindiği gemiden düştü! Okyanusta kayboldu

Türkiye'de cemiyet hayatının bilindik iş kadınlarından ve dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co'nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek, tatil için bindiği gemiden düştü ve Pasifik Okyanusu'nda gözden kayboldu.

Edinilen bilgilere göre, Dilek Ertek, Tahiti'de tatil yaparken 26 Ekim'de gemiden düştü ardından derin sularda gözden kayboldu. Günlerce süren aramaya rağmen Ertek'ten bir iz dahi bulunamadı. Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ertek'in talihsiz olay sonrası kaybolması ile yakınları ve iş dünyası derin üzüntü yaşadı.

Aile adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'de cemiyet hayatının sevilen insanlarından ve dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co'nun uzun yıllardır distribütörü, müvekkilim iş adamı Gökçe Atuk'un annesi, iş kadını Dilek Ertek gemi seyahatinde talihsiz bir kaza geçirmiştir. Gemi Pasifik Okyanusu'nda seyir halinde iken, 26.10.2022 tarihinde Dilek Ertek denize düşmüştür. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar maalesef olumlu sonuç vermemiştir."

Elim kazanın meydana geldiği gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Annesi Dilek Ertek'in gemiden düştüğünü öğrenen müvekkil iş adamı Gökçe Atuk derhal Papeete'ye gitmiştir.

Dilek Ertek'in tek çocuğu olan Gökçe Atuk, Papeete'de bulunan adli makamların kaza ile ilgili soruşturmanın çok yönlü yapılması konusunda avukatlarıyla uğraş vermektedir.

Bu elim kaza sonrasında aile çok üzgündür ve bu konuda basında gerçek olmayan haberlerin çıkmaması için bu basın açıklaması yapılmıştır."

Dilek Ertek kimdir?

Dilek Ertek İstanbul'da doğdu. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan New York GIA'de pırlanta eğitimi aldı.

1982'de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu.

1995'in sonunda İstanbul'da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distribütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkanı bulunuyordu.