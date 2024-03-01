Ünlü Türk ilaç devi! Satılık kararı alınmıştı: teklif geldi!

Son yıllarda, Türk ilaç ve sağlık sektörü önemli değişimlere sahne oluyor. Alman ve Belçikalı devlerin yanı sıra diğer uluslararası şirketlerin Türk sağlık sektörüne olan ilgisi giderek artarken bir şirket daha el değiştirmek üzere.

Türk ilaç sektörünün ünlü firmalarından World Medicine İlaç’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Kalender ve Azerbaycanlı ortağı Orkhan Aliyev, Rompharm İlaç’ın tamamını satın almaya hazırlanıyor bilgisi gelmişti.

SON DURUM NEDİR?

Şirketler arasında anlaşma sağlanırsa iki ortak, Tekirdağ merkezli Rompharm şirketinin yüzde 100’lük hissesini satın alacak. Romanya'da 2004 yılında üretime başlayan Rompharm, 2015 yılında Türkiye pazarına adım atarak Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet göstermekte ve steril enjeksiyonluk çözelti ile steril göz damlası formundaki beşeri tıbbi ürünler üretmektedir. Rompharm'un Türkiye'deki tesisinde yıllık üretim kapasitesi ise 130 milyon adettir.

YATIRIMLARI ARTIYOR

Rompharm’ı satın alan Ruşen Kalender’in şirketi World Medicine ise 2011 yılında kuruldu. 50’den fazla ülkeye ihracat yapan World Medicine, genel olarak oftalmoloji, nöroloji, endokrinoloji, kardiyoloji, romatoloji, gastroenteroloji, üroloji, göğüs hastalıkları, vb. tıbbi alanlarda 450’den fazla farmakolojik ürünü içeren geniş bir üretim portföyüne sahip. İstanbul’daki merkezinde Ar-Ge laboratuvarı da bulunan şirketin 2015 yılında açılan üretim tesisi ise 12 bin 800 metrekarelik alana sahip. Şirketin ayrıca Cezayir ve Romanya’da yatırımları bulunuyor.

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