Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ülker’den Reis'e ünlü markaların ABD’deki satışını yapan Vintage Food satıldı. Levent Demirgil’in şirketi Vintage Food’u ABD’nin en büyük gıda distribütörlerinden Ziyad Broters bünyesine kattı.

ABD’de Türklerin kurduğu gıda şirketleri giderek öne çıkıyor. Değeri 7 ila 10 milyar dolara ulaşan Chobani markasının sahibi Hamdi Ulukaya’nın ardından bu kez gündeme Vintage Food Corp geldi. ABD’de Türk ürünleri başta olmak üzere Ortadoğu’ya yönelik gıda ürünlerinin dağıtımını yapan Levent Demirgil’in şirketi Vintage Food’u yine bir ABD’li olan Ziyad Brothers satın aldı.

Orta Doğu ve Akdeniz bölgesine ait marka ve gıda ürünlerinin ABD’deki en büyük sağlayıcılarından biri olan Ziyad Brothers, Vintage Food Corp.'u açıklanmayan bir meblağ karşılığında bünyesine kattı. 1992 yılında kurulan Vintage, 2.000'den fazla markalı Türk, Doğu Avrupa ve Orta Doğu yiyecek ve içecek ürününü özel bakkallara, süpermarketlere ve ulusal müşterilere dağıtıyor.

Konserveden reçellere, çikolatadan fırın malzemelerine, yoğurttan dondurulmuş gıdaya kadar birçok ürünü sağlayan Türk şirketinin alımıyla ilgili konuşan Ziyad'ın CEO'su Jim Wagner, "Vintage, Ziyad'ı büyük ölçüde tamamlayan istisnai bir işle ortak olmak için eşsiz bir fırsatı temsil ediyor" dedi.

Wagner, “Vintage'ın kendini müşterilerinin başarısına adamış geçmişi, önde gelen marka portföyüyle birleştiğinde, onu Ziyad için ideal bir ortak haline getiriyor. Levent Demirgil'in kurduğu temel üzerine inşa etmek için sabırsızlanıyoruz ve hem organik olarak hem de satın alma yoluyla büyümeye devam etmekten heyecan duyuyoruz” diye konuştu.

En büyük gıda toptancılarından

Satın almayla birlikte Vintage'ın Yönetim Kurulu Başkanı Levent Demirgil, Ziyad'ın yönetici ekibine katılacak ve Vintage'ın operasyonlarını yönetmeye devam edecek. Demirgil, "Mükemmel itibarları ve en yüksek kaliteli ürünlere ve müşteri hizmetlerine bağlılıklarına dayanarak Ziyad'ı ortak olarak seçtik" dedi.

Anlaşma, Ziyad'ın yiyecek ve içecek portföyünde Halo Foods Ltd., Turkey Hill, Pretzels Inc. ve diğerlerinin yer aldığı özel bir sermaye şirketi olan Peak Rock Capital tarafından satın alınmasından bir yıl sonra gerçekleşti. 1966 yılında Ahmad ve İbrahim Ziyad tarafından Chicago'nun Güney Yakası'nda küçük bir perakende satış mağazası olarak kurulan şirketin temelleri Syrian Bakery & Grocery, Inc.( Suriye Fırın ve Bakkal A.Ş) adlı şirkete dayanıyor. 1990’lı yıllarda ABD’de 20 eyalete dağıtım gerçekleştiren şirket, ABD’deki en büyük Akdeniz gıda ithalatı şirketi. Bin 200’den gıda ürünü ve kendisine ait 30'dan fazla markası bulunan Ziyad, ABD’den bölge ülkelerine de ihracat yapıyor.

Amerikan Türk Ticaret Odası (ATCOM) kurucularından olan Levent Demirgil’in şirketi Vintage, Türkiye’den ABD’ye ihraç edilen gıda ürünlerinin yarısından fazlasının ticaretini yapıyor. Ülker’den Tamek’e, Tadım’dan Uludağ’a Reis’ten Murat Bey’e Tayaş’tan Piyale’ye kadar birçok Türk markayla çalışan şirketin 11 bin metrekarelik bir deposu ve et üretim tesisi bulunuyor.