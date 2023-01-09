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Ekonomi Ünlü turizm şirketi iflas etti! Boğazdaki meşhur otel...
Ekonomi

Ünlü turizm şirketi iflas etti! Boğazdaki meşhur otel...

Ortaköy Princess Hotel'i bünyesinde bulunduran Artge Otelcilik Ticaret Limited Şirketi iflas etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 11:49:00 -
Ünlü turizm şirketi iflas etti! Boğazdaki meşhur otel...

Artge Otelcilik Ticaret Limited Şirketinin iflası açıklandı.

Turizm Güncel'de yer alan habere göre, İstanbul 1. İflas Dairesi, Ortaköy Princess Hotel'i bünyesinde bulunduran Artge Otelcilik Ticaret Limited Şirketinin iflasına karar verdi.

Yüzde 50 hissesinin G. Faruk Aslan’a yüzde 50 hissesinin ise Tarik Farad Aria ait olduğu bilinen şirket, 2019 yılının başlarında konkordato başvurusunda bulunmuştu. Başvuruda, konkordato kararının verilmesi halinde faaliyetlerin yeniden etkin bir biçimde sürdürülebileceği iddia edilmişti. Yapılan başvuru sonrası mahkeme, şirket için 3 aylık geçici mühlet vermişti.

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