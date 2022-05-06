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Spor Ünlü teknik adamdan top toplayıcı çocuğa olay hareket!
Spor

Ünlü teknik adamdan top toplayıcı çocuğa olay hareket!

Eintracht Frankfurt ile West Ham United arasında dün oynanan karşılaşmaya David Moyes'un top toplayıcı çocuğa yaptığı hareket damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 18:26:00 -
Ünlü teknik adamdan top toplayıcı çocuğa olay hareket!

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Eintracht Frankfurt sahasında West Ham United’ı konuk etti. İlk maçta rakibini deplasmanda 2-1 yenen Alman temsilcisi, sahasındaki maçı da 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Deutsche Bank Park’ta oynanan karşılaşmanın 78. dakikasında yaşanan bir olay ise geceye damga vurdu.

West Ham United Teknik Direktörü David Moyes, Eintracht Frankfurt takımının top toplayıcısına yaptığı hareketle gündeme oturdu.

Sinirlerine hakim olamadı

Top toplayıcı çocuğun kendisine doğru attığı top sonrası sinirlerine hakim olamayan David Moyes, topa sert bir vole vurdu. Yakın mesafedeki top toplayıcı çocuğu şans eseri ıska geçen top, tribünlere doğru gitti. Adeta çılgına dönen David Moyes’un, top toplayıcı çocuğa sert bir şekilde sözlü tepki gösterdiği de gözlendi.

David Moyes, kırmızı kart gördü

Karşılaşmanın hakemi Jesus Gil Manzano, yaptığı skandal hareket sonrası David Moyes’a kırmızı kart gösterdi.

David Moyes: "Özür dilerim”

Maçın ardından yaptığı hareket nedeniyle özür dileyen David Moyes, “Topu top toplayıcı çocuğa doğru sertçe vurdum. Bunun için özür dilerim ama o da topu bana doğru çok yavaş bir şekilde atmıştı” dedi. Daha sonra espri yapan David Moyes “Benim için iyi bir vole oldu. Yine de sinirlerime hakim olamadığım için tekrar özür dilerim” ifadelerini kullandı. 

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